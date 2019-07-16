灰熊新秀彈跳人大爆發　克拉克勇奪夏季聯賽雙料MVP

▲克拉克領軍灰熊奪下拉斯維加斯夏季聯賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2019年NBA拉斯維加斯夏季聯賽，最終冠軍戰由灰熊對決灰狼，兩隊都將爭取隊史首座拉斯維加斯夏聯冠軍榮耀，灰熊今年首輪第21順位新秀克拉克(Brandon Clarke)領軍出擊，在他全場15分、16籃板、4助攻、3阻攻制霸下，灰熊95比92擊敗灰狼，克拉克也成為史上首位囊括夏季聯賽MVP及決賽MVP雙料得主。

此次拉斯維加斯夏季聯賽不僅NBA所有30支球隊到齊，包括中國、克羅埃西亞國家男籃也都前來參賽，灰熊即便少了因手術缺陣的「選秀榜眼」摩朗特(Ja Morant)，但首輪第21順位新秀前鋒克拉克表現極為出色，幫助球隊一路過關斬將，挺進最終冠軍戰。

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灰熊冠軍戰對手則是同樣表現優異的灰狼，此戰克拉克依舊發揮驚人禁區威力，即便身高僅有203公分，但運動能力及彈速都極為優異，被視為現今小球戰術相當出色的小型禁區捍衛者，此戰在他全場15分、16籃板帶領下，最終灰熊也以3分勝出，捧起隊史首座拉斯維加斯夏季聯賽冠軍。克拉克優異表現也拿下決賽MVP殊榮。

事實上，克拉克不僅拿下冠軍賽MVP，夏季聯賽也以平均14.6分、8.6籃板、1.6阻攻，外帶高達57%的投籃命中率，拿下夏季聯賽(例行賽)MVP及最佳5人，可說是此次最耀眼新星，更是NBA史上首位囊括夏季聯賽例行賽與冠軍賽的「雙料MVP」，幾乎也確定自己在開季將在球隊輪值獲得一席之地。

▲克拉克成為NBA夏季聯賽史上首位雙料MVP得主。（圖／達志影像／美聯社）