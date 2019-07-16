瓊斯盃／墊底爐主對決　伊朗奪首勝開胡退加拿大

▲伊朗在3連敗後終於擊敗加拿大，喜獲瓊斯盃首勝。（圖／記者潘泓鈺）

記者杜奕君／綜合報導

本屆瓊斯盃分別苦吞3連敗及4連敗的伊朗及加拿大，16日狹路相逢，兩軍力拚首勝企圖相當明顯，但加拿大此戰僅打了第2節好球，後續不僅防守端無法箝制伊朗外線，甚至自身進攻也出現濫投狀況，最終伊朗72比61勝出，終於拿下本屆瓊斯盃首勝，而加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)則是苦吞5連敗。

賽前都處於勝場數掛零的墊底爐主伊朗、加拿大，此戰交手就是要力拚首勝，開賽加拿大U19國手薛佛德(Grant Shephard)發揮禁區單打優勢，但伊朗展現團隊戰力，首節打完取得20比9領先。

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第2節加拿大總算強勢回應，單節打出29比19猛攻，半場打完僅剩1分落後，但下半場加拿大不僅三分外線失去準星，甚至連禁區的薛佛德也屢攻不進。

反觀伊朗卻是三分冷箭頻頻開火，全場團隊三分球26投12中，反觀加拿大卻是26投僅5中，最終伊朗在內外線攻勢平均發揮下，11分之差擊敗加拿大，本屆瓊斯盃終於開胡。

伊朗全場以達利札漢(Vahid Dalirzahan)拿下20分最佳，尤索夫文德(Mohammad Yousof Vand)則有19分、8籃板。

加拿大UBC方面，薛佛德拿下17分、9籃板，射手克雷爾(Manroop Clair)16分，台灣小將譚傑龍此戰則是手感欠佳，僅拿5分、2籃板。

▲加拿大UBC慘吞瓊斯盃5連敗持續墊底。（圖／記者潘泓鈺）