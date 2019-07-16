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瓊斯盃／不敗龍頭之爭　菲律賓傭兵軍團力克南韓國家隊

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▲▼ 瓊斯盃，菲律賓，南韓 。（圖／記者洪偵源攝）

▲菲律賓洋將軍團，在瓊斯盃狂掃5連勝不敗。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／綜合報導

本屆瓊斯盃同樣取得4連勝不敗佳績，菲律賓與南韓16日狹路相逢，在這場龍頭之爭，由Mighty Sports傭兵軍團組成的菲律賓，在上半場就成功封鎖南韓主力歸化大將羅健兒，但羅健兒下半場率領南韓國家1隊全力反撲超前，可惜最終菲律賓仍強勢逆轉成功，89比82逆轉贏得5連勝，也賞給南韓本屆首敗。

2016年瓊斯盃就以Mighty Sports傭兵軍團狂掃8連勝封王，此次菲國傭兵軍團捲土重來，依舊在瓊斯盃展現超強實力，特別是柏克曼、菲爾普斯兩大當家內線表現出色，更成為菲律賓攻城掠地最大利器。

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此戰開賽柏克曼、菲爾普斯面對南韓國家隊歸化大將羅健兒，就展現絕佳侵略性，上半場羅健兒內線強攻更是頻頻受挫，也讓上半場菲律賓取得13分大幅領先。

但羅健兒不愧為亞洲頂尖歸化球員，第3節開始重拾禁區悍將本色，在他攻守兩端都恢復水準情況下，南韓第3節打出28比9猛烈反擊超前，也讓菲律賓陷入此次瓊斯盃最大危機。

不過兵多將廣的菲律賓在末節仍然穩住陣腳，重新取得領先優勢，即便南韓射手李大成在最後關頭連續兩記高難度三分彈追成82比87，但菲律賓最後關頭掌握關鍵進攻籃板，以7分收下瓊斯盃5連勝，南韓則是吞下本屆瓊斯盃首敗。

菲律賓此戰仍以柏克曼19分、8籃板最佳，莫爾也拿下17分，菲爾普斯則是14分、2阻攻。南韓羅健兒拿下全場最高的24分、20籃板、4助攻，崔俊龍14分、6籃板、3助攻。

菲律賓贏球後，本屆瓊斯盃戰績5勝0敗，仍持續穩居第1，南韓4勝1敗則排名第2位。

▲▼ 瓊斯盃，南韓，菲律賓 。（圖／記者洪偵源攝）

▲南韓歸化大將羅健兒即便面對菲律賓傭兵軍團，依舊轟下24分、20籃板。（圖／記者洪偵源攝

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