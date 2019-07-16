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瓊斯盃／約旦「肌肉陣」難破　中華白買經驗24分慘敗

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▲2019瓊斯盃，中華白vs約旦，曾祥鈞。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華白面對約旦強勢打法，最終以24分之差慘敗。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／綜合報導

由於中華藍16日賽事輪空，因此瓊斯盃壓軸賽事改由中華白扛起，面對球風強悍的對手約旦，中華白小將即便首節一度打出領先好球，但隨後約旦掌握禁區強攻優勢，前鋒尼傑德威(Zane Najdawi)狂轟28分、9籃板，幫助約旦93比69大勝。

此戰中華白多位長人都因感冒缺陣，不過205公分禁區支柱曾祥鈞開賽就連拿5分帶動下，中華白打出10比0猛烈攻勢，取得15比9超前。

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但隨後約旦掌握體型及碰撞度優勢，頻頻強打禁區得手，加上落入半場陣地戰的中華白屢攻不下，一度落後達11分之多，但隨後禁區支柱曾祥鈞回歸，讓中華白在上半場打完追成8分差。

▲2019瓊斯盃，中華白vs約旦，尼傑德維（Zane Najdawi）。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲約旦尼傑德威全場帶給中華白禁區極大威脅。（圖／記者潘泓鈺攝）

下半場中華白改變攻守策略，壓縮防守奇襲奏效，賴廷恩一次快攻背後妙傳周桂羽得分，讓中華白追成僅3分落後。不過隨後約旦找回強攻本色，又將領先擴大至13分之多。

末節約旦率先打出20比9猛攻，領先一度來到全場最大的22分，中華白受制於進攻籃板劣勢，僅能靠著曾祥鈞、林庭謙零星單打追分，最終約旦就以24分之差大勝。

約旦前鋒尼傑德威全場狂轟28分、9籃板，比賽中也上演精采快攻爆扣。中華白全場以曾祥鈞13分、4籃板最佳，林庭謙及周桂羽各有10分進帳。

▲2019瓊斯盃，中華白vs約旦，林庭謙。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲中華白小將林庭謙此戰有10分進帳。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 中華白瓊斯盃曾祥鈞林庭謙周桂羽籃球中華男籃約旦
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