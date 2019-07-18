斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

▲ELEVEN SPORTS斷訊風波持續延燒。（圖／資料照）

體育中心／綜合報導

Eleven Sports斷訊風波持續延燒，針對日前出現的大豐有線電視股份有限公司、台灣數位寬頻有線電視股份有限公司、新高雄有線電視股份有限公司等三家有線電視業者祭出新台幣500萬求償費用，Eleven Sports在18日也發出聲明稿釐清立場，並強調服務收視戶優先，頻道永續經營理念不變。

Eleven Sports聲明稿如下：

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針對大豐有線電視股份有限公司、台灣數位寬頻有線電視股份有限公司、新高雄有線電視股份有限公司等三家有線電視業者 (以下簡稱大豐)，日前透過媒體報導，對本公司及代理商 (千諾國際股份有限公司) 做出不實之指控，本公司在此提出說明，期望杜絕以訛傳訛以端正社會風氣。

新進頻道是絕對弱勢的一方，本公司深感無奈，還望社會大眾本於初心判斷是非。

一、大豐等三家業者真的有把收視戶權益擺在第一位嗎?

對於頻道來說，簽下頻道異動下架同意書是極為痛苦的重大決定，頻道要承受的，絕非單純的少了收視戶而已。對於系統業者來說，要求頻道簽下架同意書，相信也是經過深思熟慮，才會提出要求。但在協商期間，大豐直接主動要求我方簽回頻道異動下架同意書，我方完全沒有其他的選擇。

二、大豐三家業者為何延遲至五月三十日才遞交頻道異動申請?

大豐等三家業者刻意拖延法定下架程序，5月8日收到頻道異動協商紀錄同意書後，本應立即將相關申請下架文件遞送主管機關，卻拖至5月30日因主管機關招開協商會才遞交申請下架文件，刻意拖延申請程序，實屬違反誠信原則。

三、大豐身為上市公司，應對外揭露實際狀況

本公司於2017年並未收取任何來自大豐等三家業者的頻道版權費。同時本公司了解因2019年仍在協商階段，亦從未指控大豐沒有支付2019年費用。大豐6月1日於官網上的聲明提及「按時支付本公司權利金」之言論並非屬實。

四、新進頻道無能耐可對系統業者或縣市做出任何差別待遇。

本公司於2019年與代理商已盡最大能力和各系統業者協商，且清楚告知若雙方未能達成共識，頻道授權期限即將終止。對於大豐等三家業者之指控，自行針對特定系統台中斷訊號，或是對新北市及高雄市用戶有差別待遇，老實說新進頻道沒有任何談判的籌碼，我們更沒有能耐做出對不同區域的用戶差別待遇的方式。

本公司對於大豐等三家業者發出的指控深表遺憾：

事實為業者並未給予新進頻道有公平競爭的環境。

事實為業者並未與本公司或代理商有積極正面之協商。

事實為本公司多次發文溝通並多次延長授權。

本公司再次強調，服務收視戶為ELEVEN SPORTS成立之宗旨，因此絕不會輕言犧牲收視戶之權益。營運至今為止我們非常努力增強內容、提升節目品質及創意，未來我們依舊會持續製作及轉播更好更優質的節目回饋台灣的收視戶。社會各界對於本公司的關心與指教，本公司均虛心接受。也懇請大家了解新進頻道經營之辛苦，請支持有線電視系統應該提供ELEVEN SPORTS合理公平的商業談判機制，讓新進頻道有永續經營的機會！

▲ELEVEN SPORTS近年來轉播全猿主場收視率亮眼。（圖／資料照）