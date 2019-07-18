瓊斯盃／地貼風波終平息　新莊貼設位置大改保護球員

▲瓊斯盃地貼風波做出修改，陳建州稱讚改變從傾聽開始。（圖／取自黑人陳建州臉書）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃彰化系列戰，「地貼」一度又成為場上焦點，由於中華藍當家主控陳盈駿一次意外滑倒，又讓貼設在罰球圈的廣告地貼成為眾矢之的，網路討論度不斷。18日瓊斯盃移師新莊後，現場也從善如流，將罰球圈的地貼全數撤除，改移至邊線處貼設，中華藍領隊陳建州也發文讚賞表示，「改變就從傾聽開始！」

瓊斯盃中華藍對上伊朗之戰，中華藍陣中大將陳盈駿在執行關鍵一擊時，不慎於罰球線滑倒，賽後關於該處貼設的地貼也再度引發網友熱議，認為地貼的設置位置，無論如何必須以保護球員場上安全為第一考量。

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▲瓊斯盃移師新莊，場內地貼也做出更動確保選手安全。（圖／取自黑人陳建州臉書）

而瓊斯盃18日移師新莊後，現場果然也從善如流，將罰球圈的圓形地貼全數移除，改貼設於球員板凳席的邊線處。

中華藍領隊「黑人」陳建州就發文表示，「謝謝所有願意贊助籃球的企業和品牌，也感激你們同意配合用不一樣的方式來呈現品牌的LOGO ，幫助和保護場上球員有更好的發揮！改變就從傾聽開始。」

身為此次中華藍領隊的陳建州也選擇以實際行動力挺該咖啡品牌，親自購買該品牌咖啡商品表達支持與感謝，並且也希望地貼風波就此圓滿落幕。

▲陳建州也以實際行動感謝品牌支持瓊斯盃。（圖／取自黑人陳建州臉書）