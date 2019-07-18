運動雲

>

瓊斯盃／西亞內戰　伊朗17歲小將領軍撂倒約旦肌肉陣

ETtoday運動雲

▲瓊斯盃伊朗與約旦之戰，伊朗最終5分驚險勝出。（圖／記者杜奕君攝）

▲瓊斯盃「西亞內戰」，伊朗驚險5分勝出。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃18日移師來到新莊，首場就上演「西亞內戰」，由同樣派出年輕國家隊陣容的約旦與伊朗進行交手，兩軍一路拉鋸情況下，伊朗決勝期有著較佳掌握度，加上17歲小將瓦希迪(Mohammadsina Vahedi)砍下全隊最高17分，伊朗最終82比77險勝，戰績2勝3敗也超越約旦的2勝4敗，排名本屆第5位。

此次伊朗與約旦都派出年輕世代出擊，此戰兩隊也確實呈現拉鋸激戰，約旦後場組合發揮強勢，主控法迪(Ibrahim Fadi)展現全方位打法，全場21分、9籃板、7助攻表現出色，飛人哈瓦斯(Amin Abu hawwas)也拿下15分，幫助約旦一路緊咬比分。

請繼續往下閱讀...

▲瓊斯盃伊朗與約旦之戰，伊朗最終5分驚險勝出。（圖／記者杜奕君攝）

▲約旦主控法迪此戰繳出接近大三元的全面數據。（圖／記者杜奕君攝）

但伊朗此戰鐵了心要搶下本屆第2勝，年僅17歲小將瓦希迪此戰展現高效率，上場23分鐘就貢獻17分、4助攻，即便籃板及三分球命中率都不如對手，但伊朗仍靠著5人得分上雙的平均攻勢，最終5分勝出。

伊朗贏球後戰機來到2勝3敗，且本屆瓊斯盃是3連敗後2連勝，狀態顯然開始提升。至於約旦輸掉此戰後戰績來到2勝4敗，排名滑落至第6位。

▲瓊斯盃伊朗與約旦之戰，伊朗最終5分驚險勝出。（圖／記者杜奕君攝）

▲約旦哈瓦斯的驚人運動能力，堪稱是本屆瓊斯盃最猛飛人。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 瓊斯盃伊朗約旦瓦希迪Mohammadsina Vahedi
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

景安露鳥俠對女店員「升旗」　手從背滑到屁股拿到Line就閃人

推薦閱讀

斷訊風波延燒　ELEVEN SPORTS自清強調永續服務精神

瓊斯盃／地貼風波終平息　新莊貼設位置大改保護球員

冠軍換冠軍？　ABL失泗水騎士卻有望補SBL王者富邦勇士

瓊斯盃／約旦「肌肉陣」難破　中華白買經驗24分慘敗

熱門新聞

印尼公開賽／戴資穎首局落後8分強心臟反超　直落二退泰晉8強

影／不服主審判決！史上最萌6歲教練遭驅逐出場

中職／萊福力出怪招違規　裁判賽後檢討認定欺騙行為

林書豪下季注定離開暴龍　簽佩恩當第3控衛滿額

中職／林宥穎甩棒惹議　萊福力甩回去：我只是順勢

中職／紀錄夜告別高雄　彭政閔感動語塞：929會哭的更慘

讀者回應

﻿

最新新聞

1教士@馬林魚 拆莊買馬林魚不讓分

2中華白抗日惜敗　日男籃中華雙宰

3最萌身高差　綠衫軍巨神兵爭雙向合約

4印尼公開賽／廖蘇遭地主直落二無緣8強

5普萊斯隔空交火名人堂球評

熱門新聞

1印尼公開賽／戴資穎直落二退泰晉8強

2影／史上最萌6歲教練遭驅逐出場

3萊福力出怪招　聯盟認定是違規

4林書豪注定離開暴龍　簽第三控衛

5林宥穎甩棒　萊福力回甩：順勢

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

帶著大腦嘴棒球-骰子型投手

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

中華職棒30周年07/09~07/014精彩投打(打者篇)

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

中職本週看點(2019/07/16~07/21)

吃屎哥騎車衝國道跟館長宣戰！　「我死定了」紅斑馬一句話網笑翻

史詩級碰瓷！扛單車狂追貨車 大媽鑽車底躺平路人滿頭問號

男派出所前違停又擋出入口 他「死亡金屬腔」霸氣噴三寶

18歲女選手飆原創曲《Outside》　華晨宇驚呼：這她自己寫的嗎

亞洲最大寵物樂園「東山」再起 占地2萬坪！還有七星級貓狗飯店
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366