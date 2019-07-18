瓊斯盃／西亞內戰　伊朗17歲小將領軍撂倒約旦肌肉陣

▲瓊斯盃「西亞內戰」，伊朗驚險5分勝出。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃18日移師來到新莊，首場就上演「西亞內戰」，由同樣派出年輕國家隊陣容的約旦與伊朗進行交手，兩軍一路拉鋸情況下，伊朗決勝期有著較佳掌握度，加上17歲小將瓦希迪(Mohammadsina Vahedi)砍下全隊最高17分，伊朗最終82比77險勝，戰績2勝3敗也超越約旦的2勝4敗，排名本屆第5位。

此次伊朗與約旦都派出年輕世代出擊，此戰兩隊也確實呈現拉鋸激戰，約旦後場組合發揮強勢，主控法迪(Ibrahim Fadi)展現全方位打法，全場21分、9籃板、7助攻表現出色，飛人哈瓦斯(Amin Abu hawwas)也拿下15分，幫助約旦一路緊咬比分。

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▲約旦主控法迪此戰繳出接近大三元的全面數據。（圖／記者杜奕君攝）

但伊朗此戰鐵了心要搶下本屆第2勝，年僅17歲小將瓦希迪此戰展現高效率，上場23分鐘就貢獻17分、4助攻，即便籃板及三分球命中率都不如對手，但伊朗仍靠著5人得分上雙的平均攻勢，最終5分勝出。

伊朗贏球後戰機來到2勝3敗，且本屆瓊斯盃是3連敗後2連勝，狀態顯然開始提升。至於約旦輸掉此戰後戰績來到2勝4敗，排名滑落至第6位。

▲約旦哈瓦斯的驚人運動能力，堪稱是本屆瓊斯盃最猛飛人。（圖／記者杜奕君攝）