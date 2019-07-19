瓊斯盃／日本2隊最準男　安藤周人射出新希望

▲安藤周人並不滿於現況，強調將會持續精進身手。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

此次瓊斯盃日本男籃雖僅以國家2隊陣容出擊，但瓊斯盃至今繳出4勝1敗佳績，僅次於菲律賓及南韓兩強。陣中主力射手安藤周人5戰平均繳出12.4分、2.4籃板、2.6助攻，三分球命中率更高達42.9%，儼然成為這批國家2隊陣容中最有希望更進一步者，未來或許也將可能朝1隊主力陣容來持續邁進。

近年來日本男籃在亞洲籃壇屢創佳績，日前NBA夏季聯賽更破天荒有八村壘、渡邊雄太、馬場雄大及比江島慎4名現役國手參戰，其中八村壘及渡邊雄太更是極有可能持續站穩NBA殿堂好手。

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此次瓊斯盃日本雖僅派出國家2隊陣容，但陣中不乏多名混血好手，不過此次瓊斯盃表現最耀眼者，莫過於現年25歲的190公分射手安藤周人。

效力於日本B. League職業聯賽名古屋鑽石海豚，安藤周人上個賽季平均可繳出14.6分，三分命中率高達40.8%，罰球命中率更來到85%，可說是相當耀眼的本土戰將。

來到瓊斯盃賽場的安藤周人也持續展現優質表現，瓊斯盃前5戰不僅幫助打出4勝1敗佳績，個人數據12.4分也是全隊最佳，其中首戰對上中華男籃1隊化身的中華藍，安藤周人就轟下20分、3籃板、3助攻，面對中華白也有10分進帳，可說是此次日本男籃最穩定得分點。

安藤周人表示，「教練總是會提醒我要持續進攻，我也知道我自己還有很多能力不足，因此我不會滿於現況。」

此次日本男籃總教練海曼(Herman Mandole)則認為，「安藤周人投進了很多球，但他在防守端也讓球隊掉了不少分數，我希望他在防守上也能有穩定演出，我隊他有很高的期待，身為一名射手，他本來就該更大膽的出手。」

▲安藤周人是本屆瓊斯盃日本男籃最穩定得分點。（圖／記者潘泓鈺攝）