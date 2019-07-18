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瓊斯盃／前兩戰慘敗39分　中華白抗日3輸仍有大收穫

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▲▼ 瓊斯盃，中華白，日本 。（圖／記者洪偵源攝）

▲曾祥鈞抗日之戰繳出11分、8籃板表現。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃開打前赴日本移訓，中華白面對日本男籃兩戰，分別慘輸了20及19分，但中華白小將們吸取輸球經驗，此戰一路與日本抗衡到最後階段，才以8分惜敗。中華白總教練桑茂森認為球員們確實學到了更多防守經驗，並打出更有競爭力的表現。

此次日本男籃組成來台參戰的瓊斯盃隊伍，並非國家隊1軍主力，而是包含多名混血及國內職業聯賽新興勢力的接班梯隊。而同樣以台灣籃壇未來戰力為主體的中華白，在赴日移訓時也兩度與這支隊伍交手，但首戰先是慘輸20分，第2戰也輸了19分。

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不過此次瓊斯盃兩軍正式對決，中華白明顯打出更棒的競爭力，前3節打完甚至還取得1分領先，直到末節才被日本橋本晃佑、安藤周人連續關鍵得分壓過，最終中華白以8分之差惜敗。

中華白總教練桑茂森表示，「前兩次對上這支日本隊，分別被對手拿到89與76分，但此戰我們把失分控制在68分，我認為在防守端我們學到的比進攻更多，也確實有效的拉近了和這支日本隊的距離。」

桑茂森也說，「和這支長期組訓的日本男籃相比，球隊確實要學習的地方還很多，但我希望球員做出改善，要一次比一次更有競爭力，這場比賽我們確實讓對手打得更辛苦了，若非最後關頭讓日本橋本晃佑投進那記關鍵三分球，我相信我們會有贏球的機會。」

此戰中華白也克服前兩戰內線崩盤問題，面對擁有歸化洋將在陣的日本，拚到最後才以8分惜敗，全場拿下11分、8藍板的主戰長人曾祥鈞就說，「我覺得我們確實有進步了，如果再對決第4次，我有信心我們一定能擊敗日本隊。」

▲▼ 瓊斯盃，中華白，日本 。（圖／記者洪偵源攝）

▲雖然仍輸給日本，但中華白在兩軍第3度交手時整體表現明顯提升不少。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 中華白瓊斯盃曾祥鈞桑茂森籃球日本男籃
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