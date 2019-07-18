瓊斯盃／喇叭猛繳國家隊代表作　張博勝轟20分領宰印尼

▲張博勝打出國家隊代表作，單場猛繳20分領宰印尼。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

18日瓊斯盃移師新莊，壓軸賽事由中華藍迎戰印尼，此戰中華藍選擇讓本屆表現出色的胡瓏貿輪休，而面對實力有段落差的印尼，此戰「喇叭」張博勝打出披上中華隊戰袍代表作，全場轟下20分、3籃板、3助攻，中華隊一度領先多達42分，最終94比57大勝，瓊斯盃至今4勝1敗持續排名第4位。

結束前5天在彰化賽程，瓊斯盃北返新莊吸引超過3000位球迷入場觀戰，此戰中華藍選擇讓目前以場均22分暫居本屆瓊斯盃得分王的胡瓏貿輪休。

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但開賽中華藍面對實力有段落差的印尼，仍是發揮兇猛火力，劉錚、黃聰翰連番外線開火，替補上陣的「喇叭」更是火力全開，上半場個人就拿下14分，幫助中華藍前兩節就取得55比25的大幅領先。

第3節中華藍持續走馬換將，陳盈駿也加入飆分行列，隨後陳冠全弧頂三分命中，中華藍領先來到34分，隨後蘇奕晉三分外線也開火，情況下，中華藍領先達到41分之多，隨後溫立煌籃下得手，中華藍此戰登錄12人全數得分開張，3節打完中華藍更以82比40大幅超前。

第4節中華藍選擇提前撤下主力，讓替補群獲得更多實戰磨練機會，郭少傑、黃聰翰都有亮眼表現，最終37分之差大勝。

瓊斯盃截至18日戰績，菲律賓5勝0敗持續穩坐第1位，南韓5勝1敗排名第2，日本4勝1敗(對戰勝中華藍)排第3，中華藍4勝1敗排名第4位。



▲中華藍此戰以37分大勝印尼。（圖／記者洪偵源攝）