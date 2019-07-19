瓊斯盃／周桂羽拚轉型小前鋒　效法黃泓翰球風多樣性

▲周桂羽積極轉型，希望能在小前鋒位置發光發熱。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

19日正好過21歲生日，中華白主力前鋒周桂羽在面對伊朗之戰雖然無法幫助球隊贏球，但仍拿下全隊次高11分。目前就讀台師大的周桂羽，賽後也在校隊隊友合力慶生下捧起生日蛋糕。周桂羽也透露，「此次在白隊期間，從同位置且打法相近的隊長黃泓瀚身上學到了很多，希望能在小前鋒位置上持續精進。」

今日中華白對伊朗之戰，UBA勁旅台師大男籃也特別到場觀戰，目的就是要為今天過21歲生日的隊友周桂羽來慶生。

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連續兩年入選中華白國手，周桂羽今天生日出賽，表現也沒漏氣，上場19分鐘攻下全隊次高11分外帶1籃板、1助攻、1抄截，可惜中華白逆轉未果，最終9分惜敗。

身為壽星的周桂羽說，「此戰隊長黃弘瀚輪休，賽前總教練桑茂森就告訴我要扛起大前鋒責任，幫忙保護籃板，生日出賽我真的也沒想太多，就只是想幫助球隊取勝。」

被問到生日願望為何？周桂羽想了想後表示，「我希望這支中華白陣容不要散，明年還能繼續在瓊斯盃磨練征戰。」

另外談到自己的場上定位，近年來逐漸嘗試轉型的周桂羽坦言，「現在的我確實比較適應小前鋒位置，這次瓊斯盃期間，我也把握機會向黃泓瀚學習，觀察他如何以這樣的身高在場上生存，我認為我們倆的體型、打法都有許多類似之處，他是我很好的學習對象。」

▲中華白隊長黃泓瀚過去也是從禁區球員一陸轉型至小前鋒。（圖／記者潘泓鈺攝）