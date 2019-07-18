瓊斯盃／新郎倌好威　張博勝猛飆20分謝老婆天天看

▲張博勝不僅要打瓊斯盃，更得抽時間籌備即將到來的婚禮。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

兩周後即將結婚宴客，中華男籃本屆瓊斯盃的「最老新人」張博勝在18日面對印尼之戰，全場猛飆20分、3籃板、3助攻，繳出身披國家隊戰袍代表作。賽後張博勝笑說，「除了感謝老婆從彰化開始就天天到場觀戰，更辛苦她在我集訓期間張羅婚宴籌備，真的很感謝她。」

現年32歲的張博勝，本次才是首度參加瓊斯盃賽事，18日面對印尼之戰他繳出國家隊代表作，全場砍下20分、3籃板、3助攻並幫助中華藍以37分大勝。

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賽後張博勝笑說，「中華隊好手這麼多，每天能否上場我自己都不確定，更不敢想什麼代表作，今天只能說自己運氣不錯，前幾球進了就把信心跟氣勢帶起來。」

再過兩周就將結婚宴客，張博勝也特別謝謝愛妻從彰化開始就每一戰都到場力挺，「老婆真的辛苦了，我在集訓期間的婚禮籌備都是老婆處理，感謝她幫忙了很多，自己因為忙於集訓、比賽，很多事情都只能回到飯店才處理。」

此戰賽後被問到是否因為即將新婚，才能有手感火燙表現，中華藍總教練帕克幽默表示，「我完全不知道喇叭要結婚了，他也沒有邀請我，但今天絕對是他的日子，他非常專注在比賽中。」

對於帕克未受邀婚宴，張博勝連忙解釋，「主要是因為我都忙於備戰，連賓客名單和喜帖都還沒搞定，絕對不是不邀請帕克教練，這點一定要說明。」

▲張博勝面對印尼之戰單場猛砍20分，繳出國手生涯代表作。（圖／記者洪偵源攝）