瓊斯盃／中華白追夢瀚發威　黃泓瀚8籃板、15助攻領勝印尼

▲黃泓瀚化身中華白「追夢瀚」，領軍21分逆轉勝印尼。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

身為本屆中華白隊長，黃泓瀚要用他「台版追夢綠」全面身手，帶領球隊持續向勝利邁進！中華白20日面對印尼，即便上半場一度落後達14分，但下半場中華白展現脫胎換骨氣勢，兇猛攻勢令印尼毫無招架之力，黃泓瀚全場雖僅有7分進帳，但抓下8籃板還傳出驚人的15助攻，完全展現他控球前鋒身手，也幫助中華白以97比76贏得勝利。

開賽中華白就陷入苦戰，籃板掌握度不佳的問題持續發生，首節就讓印尼以3分小幅領先。

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第2節印尼更是火力全開，單節團隊飆進5記三分球情況下，甚至一度領先多達14分，半場打完中華白就陷入35比46的不利局面。

但中華白小將在第3節迅速調整，開節就是一波18比2猛烈攻勢，重燃全隊士氣。

▲周桂羽此戰攻守俱佳。（圖／記者潘泓鈺攝）

隨後中華白更是徹底發揮速度優勢，屢屢利用積極防守帶動轉換快攻，3節打完中華白以8分反超取得領先。

末節中華白持續全面攻勢，陳昱瑞、林庭謙連番三分開火，身為隊長的「大瀚」黃泓瀚更是發揮他「台版追夢綠」本色，頻頻在籃板、助攻端幫助隊友取分，也讓中華白整體攻勢更加活絡。

終場前4分13秒，林庭謙一次空中接力上籃得手，中華白已經取得14分大幅領先，隨後替補上場的謝亞軒更是連飆兩記三分破網，加上林廷謙弧頂再補三分冷箭，中華白取得23分領先奠定勝果，最終就以21分之差痛宰印尼。



▲林廷謙又轟全隊最高18分。（圖／記者潘泓鈺攝）