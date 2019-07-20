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瓊斯盃／LBJ翔當控衛更猛？　周儀翔：只是位置不同

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▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，周儀翔。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲周儀翔對於代打控衛的想法相當正面。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

對約旦之戰，中華藍打出本屆瓊斯盃代表作，以19分之差大勝贏球。陣中主力得分點周儀翔更是火力全開，進帳全隊次高的17分、3籃板、3助攻。近期周儀翔開始嘗試協助擔任控衛角色，更讓周儀翔場上感覺更加火熱。不過周儀翔自己認為，「控球只是一個名詞，我在什麼位置都一樣，就是希望努力幫助球隊。」

打從HBL高中時期，周儀翔就憑藉強悍的體能條件與全能打法，被視為國內全能鋒衛的未來之星，甚至在加入中華隊初期，也被安排嘗試擔任控球後衛打法。

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隨後旅美歸國進入SBL，周儀翔雖然重拾得分後衛老本行，但打從去年雅加達亞運開始，周儀翔就在總教練帕克授意下多次暫代控球位置。此次瓊斯盃在陳盈駿、林韋翰相繼出現傷勢狀況下，周儀翔也重拾控球老本行，在掌握大量球權之下，表現確實也逐漸加溫，與劉錚、陳盈駿及胡瓏貿擦亮「CBA四少」招牌。

對於外界關注的「LBJ翔」打控衛更猛說法，周儀翔笑著表示，「其實我自己覺得控球就只是個名詞，我打的方式都一樣，只是位置的轉換不同而已。」

「先前阿駿(陳盈駿)膝蓋有些狀況，帕克教練就希望我幫忙分擔控球，事實上我們也不能只靠他一個人撐住球隊後場，必須要幫助他分擔。」

周儀翔也表示，「對於我來說，我擔任控球的想法很簡單，就是要幫助隊友更好，當隊友表現也提升起來，對於我們先發球員的幫助將會更大。」

本屆瓊斯盃，周儀翔整體狀況逐漸調整至高峰，目前出賽5戰平均可繳出12分、3.2籃板、3.8助攻、1.4抄截，表現相當不錯。
▲2019瓊斯盃，中華藍vs加拿大，周儀翔。（圖／記者潘泓鈺攝） 

▲周儀翔瓊斯盃後半段火力逐漸調至高峰。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 周儀翔瓊斯盃中華藍中華男籃籃球
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