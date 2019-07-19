瓊斯盃／只想讓中華男籃贏　胡瓏貿：我不在乎得分王！

▲胡瓏貿強調自己只希望幫助球隊贏球，不在乎得分王。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃調整狀態極佳，目前以場均22.4分暫居大會得分王的中華藍前鋒胡瓏貿，19日面對約旦再度砍進5記三分球在內的24分，幫助中華藍19分之差搶下5連勝，戰績也躍居本屆賽會第3位。但胡瓏貿強調，「我不在乎得分王！教練給我信心，隊友給我信任，但我只在乎怎麼幫助球隊贏得勝利。」

從昔日國家隊的「防守悍將」搖身一變，成為本屆中華藍在瓊斯盃的頭號進攻武器，胡瓏貿此次整體調整狀況極佳，目前每場平均攻下22.4分，5戰還合計飆進19顆三分球，高居本屆瓊斯盃得分王。

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但對於這樣的優異表現，胡瓏貿賽後則強調，「我一點都不在乎得分王！感謝帕克教練給我自信，隊友也讓我在習慣的位置去投籃，對於個人獎項我一點都不在乎，我只要想辦法讓球隊贏球。」

中華藍打出瓊斯盃最亮眼一戰，20日將面臨本屆瓊斯盃唯一的不敗勁旅菲律賓，胡瓏貿表示，「我知道菲律賓的柏克曼、菲爾普斯很難纏，今晚我也會研究一下兩人的比賽影片，盡我所能去減少他們接球，並設法製造他們的犯規麻煩。」

▲胡瓏貿本屆瓊斯盃持續穩居得分王。（圖／記者洪偵源攝）