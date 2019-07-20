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瓊斯盃／喚醒中華白　黃泓瀚：國家2隊要讓球迷看見希望

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▲2019瓊斯盃，中華白vs印尼，黃泓瀚。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲黃泓瀚扛起隊長重任，信心喊話點醒隊友拚下瓊斯盃第2勝。（圖／記者潘泓鈺攝）

記者杜奕君／新北報導

面對實力稍弱的印尼，中華白上半場一度落後達14分，身為隊長的黃泓瀚面對球員這樣漫不經心表現，也在中場特別集合全隊信心喊話，黃泓瀚說，「我告訴隊友們，國家2隊就是要讓球迷看見希望與進步的。」黃泓瀚此戰也以身作則，轟下7分、8籃板、15助攻的全面表現，擦亮「台版追夢綠」招牌。

中華白面對印尼，賽前就被看好有濃厚機會搶下本屆瓊斯盃第2勝，但上半場印尼卻是外線頻頻開火，一度甚至領先中華白多達14分。

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中華白總教練桑茂森表示，「上半場確實沒想到印尼這麼準，中場休息時寶兒教練(楊哲宜)特別要求全隊，5分鐘之內要把落後追上，而球員們也做到了，他們真的很棒。」

隊長黃泓瀚則坦言，「上半場我們確實打得漫不經心，加上打得太自私，忘記了團隊球的流動。」

黃泓瀚也透露，「中場我也特別集合全隊，告訴大家，我們是國家2隊，是要讓外界看見希望，球迷買票進場不是來看我們這種表現的，也很高興隊友們都做到了。」

此戰黃泓瀚全場拿下7分、8籃板、15助攻的驚人數據，賽後他直呼根本沒發現自己傳了這麼多助攻，甚至還是生涯新高表現。

「重點是我相信我們隊上的射手們，包括林庭謙、陳昱瑞、吳永盛等人，我們集訓相處了兩個月，我非常知道他們的習慣打法與走位，因此我一定可以找到他們的空檔。」

▲2019瓊斯盃，中華白vs印尼，陳昱瑞。（圖／記者潘泓鈺攝）

▲下半場陳昱瑞外線頻頻開火，也幫助中華白逆轉大勝印尼。（圖／記者潘泓鈺攝）

關鍵字： 黃泓瀚中華男籃中華白周桂羽林庭謙籃球
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