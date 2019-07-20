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瓊斯盃／中菲大戰爆滿破7000人相挺　中華藍仍23分不敵菲律賓

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▲瓊斯盃中華藍、菲律賓，陳盈駿。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華藍此戰以主控陳盈駿攻下19分、6籃板、6助攻最佳。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

新莊體育館湧進久違的大爆滿破7000名觀眾，就是為了20日晚間的中菲大戰，中華藍面對本屆瓊斯盃至今唯一不敗的菲律賓Mighty Sports傭兵陣容，開賽一度有效纏鬥，但面對一票洋將軍團，中華藍最終仍以74比97敗北，中華藍隊長陳盈駿此戰轟下全隊最高19分外帶6籃板、6助攻。

包括「黃金世代」林志傑、田壘、楊敬敏、呂政儒、陳世念及中華女籃當家主將彭詩晴都到場觀戰，加上現場湧入爆滿破7000人球迷進場，也讓中華藍開賽就展現高昂士氣與菲律賓纏鬥。

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▲瓊斯盃中華藍、菲律賓。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華男籃黃金世代林志傑、田壘等多位名將都到場觀戰。（圖／記者林敬旻攝）

隨後本屆瓊斯盃得分王胡瓏貿因假摔遭吹技術犯規，中華藍節奏大亂，遭對手拉開12分領先，菲律賓「飛魚」菲爾普斯更與陳盈駿打出火氣。但陳盈駿展現中華藍當家主控氣勢，首節終了前一次精采飛身切入，讓中華藍打完第1節回到14比24落後。

第2節中華藍追分攻勢再起，周柏臣底線三分球命中拉出9比3攻勢，中華藍僅剩4分落後，隨後陳盈駿遭菲律賓威廉斯犯規，威廉斯並抗議再遭追加技術犯規，讓中華藍氣勢再度大振。

但中華藍隨後替補陣容無法壓住陣腳，即便陳盈駿重新回到場上，但菲律賓狂轟猛炸，一度取得23分大幅超前。上半場終了前29.4秒，菲律賓教練遭吹技術犯規，劉錚連續3罰命中，隨後周儀翔快攻得手總算稍稍止血，但半場菲律賓仍取得50比32領先。

▲瓊斯盃中華藍、菲律賓，陳盈駿與菲律賓球球員衝突。（圖／記者林敬旻攝）

▲菲爾普斯與陳盈駿在場上險些打出火氣。（圖／記者林敬旻攝）

中華藍在第3節開打，測試歸化洋將佛羅維斯連續禁區得手，將落後幅度縮小至14分，但菲律賓隨後強勢抄截連續發動快攻得手，又回到20分領先優勢。隨後胡瓏貿、陳盈駿連續強勢取分，令中華藍攻勢再起，但菲律賓禁區中樞柏克曼強攻爆扣得手，又讓領先回到21分之多。

隨後柏克曼雖然鼻子濺血退場，但菲國禁區另一大將菲爾普斯挺身而出，3節打完菲律賓仍以72比49大幅領先。

末節中華藍替補包括林郅為、李啟瑋都有所表現，但菲爾普斯快攻車輪爆扣，又讓領先回到26分之多，最終菲國順利拿下7連勝，也提前於本屆瓊斯盃封王。
▲瓊斯盃中華藍、菲律賓。（圖／記者林敬旻攝） 

▲中華藍得分王胡瓏貿此戰貢獻7分、6籃板、4助攻。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍中華男籃帕克周儀翔籃球劉錚陳盈駿胡瓏貿
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