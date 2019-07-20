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富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

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▲▼SBL冠軍戰第四戰,富邦勇士獲得總冠軍拋彩帶。（圖／記者季相儒攝）

▲籃協將讓SBL變成未來台灣籃球的農場聯賽。（圖／資料照）

記者杜奕君／台北報導

台灣籃壇的未來，恐怕還會將出現重大變革！隨著CBL中華職籃大聯盟暫告破局，目前確定仍「存活」的SBL超級籃球聯賽，未來恐成為所謂的「農場」性質聯賽，且不僅只有原本6隊，甚至將擴編成8至10隊，成為台灣球員向ABL及CBA挑戰的最佳磨練舞台。

日前富邦勇士傳出將轉戰ABL東南亞職籃聯賽，籃協理事長李一中20日透露，「蔡承儒領隊已經向我表示，將留下富邦二軍續戰SBL。」

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李一中也表示，「按照籃協謝典霖理事長規劃，SBL確定將至少擴編成為8到10隊之聯賽，未來也將成為富邦勇士及寶島夢想家兩隊的人才庫農場。」

目前SBL除了宣告退回甲組的達欣外，籃協規劃包括富邦、台啤、璞園、裕隆、原金酒、台銀等6隊都將參戰，不過李一中也強調，「每年UBA至少上百位大學球員畢業，SBL現有的6隊規模確實太少，如今富邦及夢想家可以扮演為前進ABL的火車頭，提供球員挑戰ABL或大陸CBA職籃前，最好的磨練及成長舞台。」

李一中強調，每年至少有上百名大專球員畢業，光以目前6隊來看，舞台確實比較狹小，如今有了富邦與夢想家當作前進ABL的「火車頭」，就可提供球員挑戰ABL或中國大陸CBA的希望或機會，SBL變成球員磨練成長的最佳舞台。

另外，李一中也表示，「目前CBL成立頻頻受阻，或許籌備單位應該考慮暫緩，等到更加成熟的時機點，再來考慮籃球職業化的問題，畢竟不斷拖延下去，甚至硬湊4隊就宣告開打，我相信這只是帶給台灣籃球傷害而已！」

▲寶島夢想家陳世念、葛萊斯。（圖／寶島夢想家提供）

▲照籃協規劃，未來夢想家將成為台灣籃球領頭羊。（圖／夢想家提供）

關鍵字： SBLCBL籃球籃協李一中
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