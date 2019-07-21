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瓊斯盃／參戰收穫滿滿　譚傑龍：目標每年都進中華隊

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▲▼ 瓊斯盃，英屬哥倫比亞大學，譚傑龍 。（圖／記者洪偵源攝）

▲首次瓊斯盃之旅落幕，譚傑龍收穫滿滿。（圖／記者洪偵源攝）

記者杜奕君／新北報導

「來到瓊斯盃，和這些真男人，真正的國家隊等級高手過招，真的讓我收穫滿滿！」此次代表加拿大英屬哥倫比亞大學(UBC)來台參戰瓊斯盃的台灣未來長人希望譚傑龍如此說道。坦言自己從小就非常關注瓊斯盃，譚傑龍也透露，「未來再戰瓊斯盃，希望就是披上中華隊的戰袍，我要每年都拿到一件中華男籃球衣。」

UBC大學在21日瓊斯盃最終戰以78比87輸球，本屆瓊斯盃以1勝7敗作收，譚傑龍此戰貢獻6分、3籃板、1抄截，整個瓊斯盃平均則繳出5.8分、3.6籃板、1.9助攻。

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譚傑龍表示，「先前和中華白集訓兩個月，確實讓我的體能調了上來，10天8戰對我來說還算可以，但隊友確實有些不習慣，加上面對的都是真男人，真正的國家隊層級，真的讓我們成長很多。」

在UBC明顯被定位成為「延伸4號」，身高已經超過205公分的譚傑龍也透露，「能和成人級別的各國國家隊勁旅交手，也讓我了解到自己各方面的不足及弱點，包括伊朗前鋒尤索夫文德(Mohammad Yousof Vand)、南韓崔俊龍這些好手有裡有外的打法，都很值得我學習。」

此外，譚傑龍也不忘感謝家鄉台灣球迷力挺，「雖然這次我是代表校隊，但每場比賽進場唱名時，球迷都非常大聲的替我吶喊加油，我真的非常感動，也謝謝所有球迷的力挺。我覺得瓊斯杯就是台灣與亞洲球員每個夏天，提升自己的最棒舞台。」

接下來譚傑龍將隨校隊飛往香港，與ABL澳門隊伍進行交流賽，後續他也將返台參與Jordan品牌訓練營，並隨晧宇國際參戰D-Live夏季聯賽。

▲▼ 瓊斯盃，英屬哥倫比亞大學，譚傑龍 。（圖／記者洪偵源攝）

▲譚傑龍希望未來能以年年入選中華男籃為目標努力。（圖／記者洪偵源攝）

關鍵字： 譚傑龍UBA瓊斯盃籃球中華隊中華男籃
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