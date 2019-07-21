瓊斯盃／2測試洋將不堪用　帕克：返美找適合男籃歸化

▲佛羅維斯二度來台測試，但整體表現仍不符預期。（圖／記者林敬旻攝）

記者杜奕君／新北報導

本屆瓊斯盃中華男籃最大目的之一，就是測試未來接班「新台灣人」戴維斯的歸化洋將人選，但兩名測試美籍球員彼德曼、佛羅維斯都有各自狀況，明顯不符合歸化條件。中華男籃總教練帕克就表示，「接下來將有機會返美，親自尋覓歸化人選，相信一定能找到符合中華隊需求的歸化洋將。」

此次瓊斯盃開打前，籃協就針對歸化洋將人選有了動作，包括引進曾有NBA冠軍資歷的前熱火中鋒彼德曼，以及2016年就曾來台參賽瓊斯盃進行測試的佛羅維斯，希望能在戴維斯面臨老化、傷勢等問題情況下，讓中華男籃下一個歸化人選趕緊塵埃落定。

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但彼德曼在瓊斯盃開打前，就傳出阿基里斯腱傷勢，瓊斯盃至今完全報銷，至於2度來台的佛羅維斯，整體身手成長幅度明顯不如預期，甚至在比賽關鍵時刻，受重用程度不如幾名中華藍本土長人，也讓此次的試試計畫幾乎是宣告失敗。

▲中華男籃總教練帕克表態將返美尋找歸化人選。（圖／記者林敬旻攝）

中華藍總教練帕克針對歸化一事表示，「佛羅維斯目前仍在測試，而彼德曼則是因傷無法上陣，我認為瓊斯盃結束後確實還得尋覓新人選，也可能去美國尋才，我有信心一定能找到符合中華隊需求的歸化洋將。」

事實上，在上屆亞運戴維斯因傷無法出征情況下，中華男籃仍以全本土拚進4強，隨後籃協理事長謝典霖也曾公開宣示，希望將歸化洋將鎖定在4到6萬美金等級的洋將，但目前這樣的人選，顯然還未出現。

以本屆瓊斯盃為例，南韓歸化洋將羅健兒的整體實力仍是有目共睹，但並非沒有人選可與其抗衡，菲律賓陣中曾來台效力SBL金酒的「飛魚」菲爾普斯，本屆不僅已經幫助菲國傭兵軍團提前封王，瓊斯盃7戰平均上場僅20分鐘就能貢獻19.1分、7.1籃板，強力侵略性打法絕對會是現階段的中華男籃所需的禁區鋒線人才。

▲擁有NBA冠軍資歷的彼德曼來台測試，但瓊斯盃開打前就因傷報銷。（圖／達志影像／美聯社）