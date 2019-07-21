運動雲

>

瓊斯盃／中韓大戰超爆滿8000人力挺　中華藍6分惜敗南韓

ETtoday運動雲

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲瓊斯盃壓軸中韓大戰吸引超過8000人觀戰，中華藍惜敗南韓。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃壓軸好戲「中韓大戰」，21日新莊體育館再度湧入超過8000人的超爆滿狀態，中華藍此戰前56分全數由「CBA四少」包辦，但末節中華藍上演絕地反攻，終場前2分40秒扳成64平，可惜南韓歸化大將羅健兒決勝期連拿關鍵4分，幫助南韓最終70比64帶走勝利，中華藍5勝3敗拿下本屆第4名。

開賽南韓雖然取得領先，但隨後中華藍由胡瓏貿、周儀翔連續三分命中，胡瓏貿隨後快攻連拿5分，中華藍取得18比14領先，隨後劉錚再度三分破網，首節打完中華藍以21比20取得領先。

請繼續往下閱讀...

第2節陳盈駿、劉錚接連外線破網，但隨後南韓打出一波16比6猛烈反擊，重新取得9分超前，中華藍單節僅拿8分情況下，上半場打完以29比38落後。

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,劉錚。（圖／記者季相儒攝）

▲劉錚抗韓持續扮演中華藍最穩定得分點。（圖／記者季相儒攝）

下半場中華藍一度陷入11分落後，但周儀翔、陳盈駿連續三分命中，隨後胡瓏貿強勢切入得手，再度縮小成4分差，但隨後南韓歸化大將羅健兒連續禁區強攻連拿6分穩住陣腳，但劉錚在第3節槍響前完成高難度三分彈進球，3節打完中華藍僅剩7分落後。

末節雙方持續拉鋸激戰，陳盈駿、劉錚連續強勢取分，中華藍追成僅4分差，終場前6分4秒，李啟瑋三分冷箭破網，終於成為全隊除CBA四少之外首位得分者，中華藍也追成僅3分落後。

終場前2分40秒，周儀翔弧頂三分命中，中華藍終於追成64平，但羅健兒隨即中距離、快攻連續得手再度助隊4分超前，也就此奠定最勝果，最終南韓就以6分小勝，拿下本屆瓊斯盃第2名，中華藍5勝3敗排名落後菲律賓、南韓、日本，排名本屆第4位。
▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,陳盈駿。（圖／記者季相儒攝）

▲陳盈駿強勢切入挑戰南韓禁區。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍胡瓏貿劉錚陳盈駿中華男籃南韓籃球
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

想成SBL擴編新軍？　1500至2000萬球隊規格就可打

SBL確定新賽季就擴編　謝典霖：目標8到10隊開打

瓊斯盃／參戰收穫滿滿　譚傑龍：目標每年都進中華隊

瓊斯盃／2測試洋將不堪用　帕克：返美找適合男籃歸化

熱門新聞

富邦、夢想家當台籃領頭羊　SBL將成8到10隊農場聯賽

光芒投手「魔球」軌跡超變態　違反人體工學引熱議

已故強投哈勒戴卡特球獲真傳　李維拉爆洋基隊友很不爽

印尼公開賽／周天成激戰三局退安東森　奪超級1000賽生涯首冠

籃協有意轉型SBL　台灣ABL第3隊可能性？

印尼公開賽／周天成搶賽末點握拳嘶吼　生涯首闖超級1000賽決賽

讀者回應

﻿

最新新聞

1喜歡投1休4！萊福力單週2勝

2陳俊秀鐵支4安　桃猿11比3掃富邦

3潘威倫生涯首度挨滿貫砲　蘇緯達是生涯千K苦主

4瓊斯盃／中華藍6分敗韓第4作收

57度挑戰141勝失利　潘威倫檢討

熱門新聞

1SBL將擴編　成8至10隊農場聯賽

2光芒投手丟魔球　變態軌跡引熱議

3前王牌哈勒戴卡特球　獲李維拉真傳

4周天成激戰三局退安東森奪冠！

5台灣ABL第3隊可能性？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

熱門影音

全站熱門影音

郭嚴文3分砲敲暈羅力　桃猿11比3斷富邦連勝

棒球發展150年來首見！ 獨盟測試新規則「盜一壘」

【中職話題】彭政閔澄清湖主場最終站 1076分締造中職新紀錄

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

蘇智傑三分砲帶動　獅9比4退猿收穫隊史第1600勝 統一獅VSLamigo桃猿 7/17

沙鹿暖警衝百米救吐血黃狗！　心疼急喊「不要睡...」惹哭網友

李榮浩深情獻唱《Kiss Goodbye》　王力宏台下跟唱...網：很有自己的風格

韓粉直播邀網見證韓「治水有成」　站在黃流中：這是積水不是淹水

剛下交流道...前車底盤「跳出幼貓」　他停車衝回去！超帥背影被讚爆

酒駕男遇警坐路邊仰頭猛灌水 跩臉拖延：我有權利說等一下
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366