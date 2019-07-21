瓊斯盃／中韓大戰超爆滿8000人力挺　中華藍6分惜敗南韓

▲瓊斯盃壓軸中韓大戰吸引超過8000人觀戰，中華藍惜敗南韓。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

瓊斯盃壓軸好戲「中韓大戰」，21日新莊體育館再度湧入超過8000人的超爆滿狀態，中華藍此戰前56分全數由「CBA四少」包辦，但末節中華藍上演絕地反攻，終場前2分40秒扳成64平，可惜南韓歸化大將羅健兒決勝期連拿關鍵4分，幫助南韓最終70比64帶走勝利，中華藍5勝3敗拿下本屆第4名。

開賽南韓雖然取得領先，但隨後中華藍由胡瓏貿、周儀翔連續三分命中，胡瓏貿隨後快攻連拿5分，中華藍取得18比14領先，隨後劉錚再度三分破網，首節打完中華藍以21比20取得領先。

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第2節陳盈駿、劉錚接連外線破網，但隨後南韓打出一波16比6猛烈反擊，重新取得9分超前，中華藍單節僅拿8分情況下，上半場打完以29比38落後。

▲劉錚抗韓持續扮演中華藍最穩定得分點。（圖／記者季相儒攝）

下半場中華藍一度陷入11分落後，但周儀翔、陳盈駿連續三分命中，隨後胡瓏貿強勢切入得手，再度縮小成4分差，但隨後南韓歸化大將羅健兒連續禁區強攻連拿6分穩住陣腳，但劉錚在第3節槍響前完成高難度三分彈進球，3節打完中華藍僅剩7分落後。

末節雙方持續拉鋸激戰，陳盈駿、劉錚連續強勢取分，中華藍追成僅4分差，終場前6分4秒，李啟瑋三分冷箭破網，終於成為全隊除CBA四少之外首位得分者，中華藍也追成僅3分落後。

終場前2分40秒，周儀翔弧頂三分命中，中華藍終於追成64平，但羅健兒隨即中距離、快攻連續得手再度助隊4分超前，也就此奠定最勝果，最終南韓就以6分小勝，拿下本屆瓊斯盃第2名，中華藍5勝3敗排名落後菲律賓、南韓、日本，排名本屆第4位。



▲陳盈駿強勢切入挑戰南韓禁區。（圖／記者季相儒攝）