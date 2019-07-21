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想成SBL擴編新軍？　1500至2000萬球隊規格就可打

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▲▼籃協理事長謝典霖出面開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲籃協理事長謝典霖對於SBL擴編球隊已有具體作法。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

中華籃協21日在瓊斯盃現場緊急召開記者會，針對日前「農場說」及球隊擴編具體作法進行說明，除了重申將維持SBL為國內最高聯賽品質，更希望在下個賽季就擴編成為8至10隊聯賽。另外謝典霖也透露，希望找進球隊薪資營運規模在1500至2000萬台幣的球隊加入，也將明訂陣中具備UBA、HBL資歷球員數量。

日前SBL傳出將進行擴編，甚至成為未來ABL、CBA等外國聯賽的農場聯賽作法，引發外界相當大的討論及正、反面聲浪。

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籃協21日由理事長謝典霖親自召開記者會說明，強調擴編球隊確有其事，希望最快在下個賽季就增加成為8至10隊聯賽，除了增加國內球員參與SBL聯賽機會，也為國家隊人才庫增添更多可用之兵。

另外，謝典霖也透露，過往SBL要求擴編球隊繳交8000萬台幣權利金作法，明顯已經不合時宜，未來的作法將會以明訂擴編球隊，陣中需有多少數量球員打過UBA、HBL層級聯賽為依據，另外也希望新加盟隊伍，至少球隊薪資營運規模落在1500至2000萬台幣。

據籃協說法，SBL擴編想法是由球團所提出，但有球團人士就透露，「贊成SBL擴編作法，但新進來的球隊一定要有一定水準，且維持一定的營運、薪資狀況，對SBL才是好的幫助。」

▲▼籃協理事長謝典霖出面開記者會。（圖／記者季相儒攝）

▲籃協強調仍將維持SBL作為國內最高聯賽品質。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： SBL籃協謝典霖瓊斯盃籃球CBL
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