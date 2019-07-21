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瓊斯盃／不願再看戴維斯為中華隊受傷　胡瓏貿盼新歸化快來

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▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,胡瓏貿。（圖／記者季相儒攝）

▲胡瓏貿感性表示，真的不想看到戴維斯再為中華隊進醫院。（圖／記者季相儒攝）

記者杜奕君／新北報導

2019年瓊斯盃落幕，以國家1隊化身的中華藍在對上南韓國家1隊之戰，最後僅以6分惜敗，而其中關鍵，絕對就是連拿關鍵4分的超級歸化羅健兒。面對中華隊懸而未決的歸化問題，本屆瓊斯盃表現出色的胡瓏貿就表示，「希望後勤能加油，趕快找到替代戴維斯的人選，我真的不想看到他再為中華隊受傷進醫院了。」

又是惜敗亞洲強權勁旅南韓4分，中華男籃自去年亞運就引頸期盼的新歸化人選，此次瓊斯盃找來彼德曼、佛羅維斯兩名測試計畫，顯然宣告失敗。面對南韓之戰，總教練帕克坦言，關鍵時刻仍選擇相信全本土，讓劉錚、陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿搭配本土長人陳冠全拚完最後決勝期。

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本屆瓊斯盃打出國家隊代表作，抗韓之戰拿下18分、2抄截，本屆瓊斯盃平均得分19.6分僅次於菲律賓菲爾普斯的胡瓏貿就說，「身為球員，很多外在因素不能控制，我們能做的就是把球打好，希望後勤能快點到位，找到下一個能替代戴維斯的人選。」

身為戴維斯的好友，胡瓏貿也感性表示，「我真的不希望看到Q再為中華隊出賽了，每次他受傷進醫院我去看他，都感到心痛希望能幫忙他更多，我不希望他再因為代表中華隊送醫，他真的已經為國家隊付出了他的全部。」

中韓大戰拿下全隊最高21分，本屆也堪稱中華藍最穩定得分點的劉錚也說，「現在是台灣籃球環境最艱困的時刻，身為球員的我們必須跳出來一起承擔，但希望後勤真的要給點力才行。」

南韓歸化大將羅健兒此戰又攻下全隊最高20分外帶7籃板、1抄截、1火鍋，決勝期的關鍵4分，更讓外界見識到頂級歸化球星價值。

▲▼瓊斯盃男籃,中華藍對韓國,中華藍總教練帕克。（圖／記者季相儒攝）

▲中華男籃打出換血新希望的同時，歸化球員更必須快點到位。（圖／記者季相儒攝）

關鍵字： 瓊斯盃中華藍胡瓏貿劉錚陳盈駿中華男籃南韓籃球周儀翔帕克
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