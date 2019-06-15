NBA冠軍賽人氣差？　全美收視寫10年新低

▲NBA冠軍賽收視率出爐，全美收視人口寫下10年來新低。（圖／CFP）

記者杜奕君／綜合報導

2018-19賽季年度總冠軍由暴龍以4勝2敗脫穎而出，但此次決賽系列每場平均收視「僅」1500萬人次，和去年決賽相比下滑了15個百分點，也創下了2009年以來的10年收視率新低。但在暴龍所屬的加拿大，封王第6戰吸引了1590萬的總收視人次，佔了加國總人口的44%，可說是創下了加拿大的收視新紀錄。

此次NBA總冠軍賽和往年相比，有極大不同，除了天王球星詹姆斯(LeBron James)未能打入冠軍賽外，暴龍也成為NBA史上首支非美國境內球隊打入冠軍戰，最後並拿下冠軍的嶄新強權，這也讓美國本土的收視率受到不小影響。

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以平均收視人口來看，此次總冠軍系列美國平均收視人口為1500萬，和去年冠軍系列相比下滑了15個百分點，更寫下NBA決賽自2009年以來的新低。

不過暴龍在G5、G6只差1勝就能封王情況下，收視人口就上升突破1800萬人，但和自2011年以來G6最多的2000萬收視人次相比，仍有一段不小差距。

但是在暴龍所屬的加拿大，收視狀況就開出亮眼紅盤，第6戰加國總收視人次來到1590萬，佔加拿大總人口的44%，暴龍儼然成為加拿大人當前最火紅的關注指標。

▲暴龍奪冠在加拿大收視率開出紅盤。（圖／CFP）