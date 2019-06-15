菲律賓傳奇球星登上NBA　阿拉帕戈擔任國王夏季聯賽助教

▲PBA退役傳奇球星阿拉帕戈，將前進NBA夏季聯賽擔任國王助教。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

菲律賓PBA退役傳奇球星「太空飛鼠」阿拉帕戈(jimmy alapag)，將登上NBA舞台！近兩年執教擔任ABL菲律賓火焰總教練表現亮眼，15日他更傳出將登上NBA舞台，加入國王教練團擔任助理教練，出征在拉斯維加斯進行的NBA夏季聯賽，持續精進個人執教技術及素養。

過往在PBA甚至菲律賓國家隊都有舉足輕重地位，阿拉帕戈近年來也擔任ABL東南亞職業聯賽的菲律賓火焰總教練，並在菲國最盛行的PBA職籃擔任生力啤酒人助教，積極拓展退役後的執教之路。

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而阿拉帕戈15日也確定將前進NBA舞台，在接下來的拉斯維加斯夏季聯賽擔任國王隊助理教練，讓自己的執教經歷再添一筆紀錄。

阿拉帕戈表示，「我和國王隊總管迪瓦茲(Vlade Divac)持續保有聯繫，過去4年他擔任FIBA球員事務部主席，而我也是成員之一。先前在ABL聯賽結束後，我有機會與他再次會面，我告訴迪瓦茲我希望能學習更多教練事務，而他告訴我應該前往國王隊，學到更多執教經驗。」

「我很榮幸能在PBA及國家隊和許多優秀教練共事，現在我非常期待能在NBA教練上學到多。」阿拉帕戈如此說道。

此次NBA夏季聯賽將於美國時間7月5日至15日登場，預計聯盟30支球隊都將前往拉斯維加斯參賽，而阿拉帕戈預計在6月26日赴美，將先行參加國王的季前訓練營，以備戰後續夏季聯賽。但阿拉帕戈預計只會投入夏季聯賽磨練，並不會在新賽季球隊教練團亮相。

現年41歲的阿拉帕戈，過往憑藉刁鑽球風贏得「太空飛鼠」稱號，不僅在PBA聯賽是傳奇明星控衛，甚至在亞洲籃壇，都曾是頂尖控衛代表人物。

▲阿拉帕戈是透過國王總管迪瓦茲(右)牽線，獲得加入國王助理教練團機會。（圖／達志影像／美聯社）