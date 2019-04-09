傳奇射手「雷槍」12日訪台　艾倫國泰NBA 3x展風采

▲NBA退役傳奇射手艾倫12日將訪台。（圖／國泰提供）

記者杜奕君／台北報導

NBA生涯18季共砍進2973顆三分球，高居聯盟史上第1位的傳奇射手「雷槍」艾倫(Ray Allen)，12日將為了本年度的國泰NBA 3x擔任宣傳大使，旋風來台24小時。艾倫在12日下午14點30分將舉行訪台記者會，晚間18時則將出席NBA Store Taipei球迷見面會，與寶島粉絲相見歡。

3月底路易斯(Rashard Lewis)才首度造訪台灣，昔日「超音速雙槍」的另一位要角，當今NBA三分球紀錄保持人(2973顆)的艾倫也將來台，為國泰NBA 3x活動進行宣傳。

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艾倫NBA生涯18個賽季先後效力公鹿、超音速、塞爾提克、熱火等隊，平均繳出18.9分、4.1籃板、3.4助攻，更在2008、2013年兩度奪下NBA年度總冠軍，生涯共10次入選NBA明星賽，可說是聯盟史上最偉大的傳奇射手。

此次旋風訪台24小時，艾倫將於12日下午14時30分在國泰世華銀行總行（松仁路7號1樓）舉行訪台記者會，晚間18時則將前往NBA Store與球迷相見歡。

▲艾倫在塞爾提克GAP連線時期奪下NBA生涯首冠。（圖／達志影像／美聯社）