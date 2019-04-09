運動雲

> >

傳奇射手「雷槍」12日訪台　艾倫國泰NBA 3x展風采

ETtoday運動雲

▲NBA退役傳奇射手艾倫12日將訪台。（圖／國泰提供）

▲NBA退役傳奇射手艾倫12日將訪台。（圖／國泰提供）

記者杜奕君／台北報導

NBA生涯18季共砍進2973顆三分球，高居聯盟史上第1位的傳奇射手「雷槍」艾倫(Ray Allen)，12日將為了本年度的國泰NBA 3x擔任宣傳大使，旋風來台24小時。艾倫在12日下午14點30分將舉行訪台記者會，晚間18時則將出席NBA Store Taipei球迷見面會，與寶島粉絲相見歡。

3月底路易斯(Rashard Lewis)才首度造訪台灣，昔日「超音速雙槍」的另一位要角，當今NBA三分球紀錄保持人(2973顆)的艾倫也將來台，為國泰NBA 3x活動進行宣傳。

請繼續往下閱讀...

艾倫NBA生涯18個賽季先後效力公鹿、超音速、塞爾提克、熱火等隊，平均繳出18.9分、4.1籃板、3.4助攻，更在2008、2013年兩度奪下NBA年度總冠軍，生涯共10次入選NBA明星賽，可說是聯盟史上最偉大的傳奇射手。

此次旋風訪台24小時，艾倫將於12日下午14時30分在國泰世華銀行總行（松仁路7號1樓）舉行訪台記者會，晚間18時則將前往NBA Store與球迷相見歡。

▲▼艾倫是歷史三分球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾倫在塞爾提克GAP連線時期奪下NBA生涯首冠。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 艾倫雷槍NBARay Allen籃球NBA 3x
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁

JHBL戰在起點，迎向最熱血的籃球季

ETtoday運動雲

對決「海神」！瑪莎拉蒂車頭凹陷 國產車駕駛腿軟險嚇暈：怎麼賠...

推薦閱讀

陳力生奪新人王只給自己70分　喊話Jr. NBA聯賽拚冠軍

HBL／馬建豪籃球路下一步待定　目標先增重8公斤

首屆Jr. NBA聯賽登場　全台92支國、高中勁旅拚爭冠

玫瑰重返風城飆速？　羅斯經紀人：公牛聯繫就可談

熱門新聞

NBA／大三元受肯定　林書豪被召回主戰場

日職／王柏融太火燙　軟銀先發東浜巨警戒他

NBA／阿豪膝傷仍疼痛　評估首輪第四戰復出？

林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？　鮑威爾爆發有望擠進9人名單

林子偉將成第2位獲冠軍戒台灣球員　失業男金柏瑞婉拒出席

日職／王柏融戰軟銀　滿球數保送上壘滑二壘避免雙殺

讀者回應

﻿

最新新聞

1陳迪老婆挺大肚應援快當爸了

2王柏融戰軟銀2K有1打點　因雨和局收場

3雷槍12日訪台　國泰NBA 3x展風采

4朱育賢再見滿貫要回MVP　猿止敗

5台灣網球小將面臨的困境

熱門新聞

1大三元受肯定　林書豪被召回NBA

2王柏融太火燙　軟銀東浜巨警戒他

3膝傷仍疼痛　阿豪首輪復出？

4林書豪卡位季後賽輪替陣容失利？

5林子偉成第2位獲冠軍戒台灣球員

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

熱門影音

全站熱門影音

中華職棒30年_宣傳片

黃恩賜生涯首勝　兄弟2比1退桃猿近期5戰全勝

戴資穎直落二山口茜奪今年首冠　三連霸到手！

04_07 兄弟 vs Lamigo 賽後，黃恩賜頂住Lamigo的兇猛打線，繳出5局無失分精彩表現，順利奪下首勝

04/07 統一 vs 富邦 六局下，范國宸生涯首支滿貫全壘打，為球隊扳平比數

詐騙惹到配音員扮布蘭妮反整他　上MTV節目嗨到忘我：再唱一首！

43歲黃立行再飆《音浪》Man炸～　網友暴動這男人：根本行走中的賀爾蒙

賈靜雯走不出喪子之痛淚崩　哭喊「我過不去」創《與惡》最高收視

攝影師清明節挖開父親墳墓　全裸與屍骨合照感受生與死

第一次看到狗！2貓超慢動作逼近 黑柴壓力山大...網：是2條土司嗎？
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366