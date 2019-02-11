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西蒙斯今夏想找湖人總裁討教　魔術強森：我愛他的高籃球智商

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▲詹姆斯、西蒙斯。（圖／CFP）

▲西蒙斯也是「詹皇幫」的一員。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)在球隊11日作客費城賽前，自曝七六人「新人王」西蒙斯(Ben Simmons)今夏想向自己討教高控衛的經驗，還大讚這位22歲新星傳球視野廣闊，擁有高籃球智商，「我愛他的比賽」；此番話一出又引起了洛城是否想挖角西蒙斯的揣測，不過兩人若真的要面對面交流，必須得到雙方球團和聯盟一致同意才能成真。

6呎10吋的西蒙斯進入生涯第2季，場均16.9分、9.3籃板皆比上季進步，平均每場還能送出8次助攻，身為高控衛的他，在聯盟能參考的模板並不多，湖人現任總裁也是洛城傳奇魔術強森是其中一位。

▲▼魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

▲魔術強森。（圖／達志影像／美聯社）

七六人11日在主場面對湖人賽前，魔術強森自曝西蒙斯今夏有意「坐下來和他談談」，尋求高控衛的經驗，但他也強調前提是湖人、七六人和聯盟3方都同意之下，雙方才有可能面對面交流。

曾5度帶領湖人奪冠的魔術強森，對西蒙斯讚譽有加，「我愛他的比賽，愛他的傳球視野，我也很欣賞他的籃球智商。他的籃球智商非常高，看看他的表現，東區球隊最好要小心。

西蒙斯在11日對湖人的比賽手感不佳，13投僅3中攻下8分、7助攻和3籃板，外帶1抄截、1火鍋，不過七六人憑藉團隊多點開花，當家長人恩比德(Joel Embiid)轟下37分、14籃板，以143比120血洗紫金軍團；西蒙斯賽後坦承自己確實很想向魔術強森學習秘訣。

值得一提的是，西蒙斯也是「詹皇幫」的一員，他的經紀人正是湖人一哥詹姆斯(LeBron James)的好友保羅(Rich Paul)，去年夏天不斷有傳聞指出，七六人若想追求「詹皇」，兩人共用經紀人這點將是費城的優勢；但最終西蒙斯並沒有出面當說客，「我的想法是就順其自然，我試著不插手太多，我不想去影響他人的決定或他們該到哪支球隊，但我為他感到開心。」

▲詹姆斯、西蒙斯。（圖／CFP）

▲西蒙斯也是「詹皇幫」的一員。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯魔術強森七六人西蒙斯
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