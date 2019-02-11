詹皇準大三元不敵恩比德轟37+14　湖人遭七六人血洗23分

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人11日到費城作客，一哥詹姆斯(LeBron James)繼前役對綠衫軍掃下28分、12籃板和12助攻後，此役又以16投8中攻得18分、10籃板和9助攻的準大三數據，但這並不足以幫助紫金軍團扭轉頹勢，七六人「大帝」恩比德(Joel Embiid)猛轟37分、14籃板，率費城以143比120狂電湖人23分。

這一戰是詹姆斯克服鼠蹊部傷勢回歸後的第4戰，他開賽就送出助攻給中鋒麥基(JaVale McGee)，讓對方完成爆扣還要到加罰機會，以三分打首開湖人得分紀錄；「詹皇」隨後也砍進一顆26呎三分球，率隊打出一波10比6攻勢，隨後庫茲馬(Kyle Kuzma)連飆2記外線，湖人取得些微的4分領先，以40比39進入次節。

首節就傳出4次助攻的詹姆斯，上半場得分欲望並不強烈，僅有8分進帳，另有6助攻和4籃板。費城則在次節反超比數並拉開差距，「大帝」恩比德單節狂轟17分，不斷在籃下肆虐，頻頻造成犯規站上罰球線，還在上半場終了前1分59秒，接獲新援哈里斯(Tobias Harris)的助攻，飆進一顆26呎三分球。

帥哥射手瑞迪克(JJ Redick)次節也貢獻10分，幫助七六人逆轉了比分，一度還拉開10分領先，帶著76比67進入下半場。雖然湖人試圖追趕分數，但始終沒能限制對手的火力，七六人3、4兩節合計攻下67分，加上洛城當家得分手詹姆斯下半場僅10分進帳，紫金軍團終場以120比143慘敗。

▲七六人恩比德。（圖／達志影像／美聯社）

湖人此役有4人得分上雙，小將庫茲馬飆出39分，三分球8投5中；麥基砍下21分、13籃板的雙十數據；英格雷(Brandon Ingram)拿19分、4籃板和4助攻；詹姆斯攻下18分、10籃板和9助攻。

七六人則有6人得分達到雙位數，恩比德猛砍37分、14籃板和3助攻；挖來的前快艇當家得分手哈里斯貢獻22分、6助攻和6籃板；瑞迪克有21分、5助攻進帳；巴特勒(Jimmy Butler)則得到15分、4籃板和3助攻。

▲湖人詹姆斯。（圖／達志影像／美聯社）