運動雲

> >

NBA本季最神飆分秀（五）　KD轟51+11無解三分讓暴龍鐵粉看傻

ETtoday運動雲

▲勇士杜蘭特、暴龍雷納德。（圖／CFP）

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)本季持續神勇表現，尤其在勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣期間，他更是徹底展現得分爆發力。去年11月30日作客暴龍一役，他飆出個人本季新高51分、11籃板和6助攻，還一度在第3節最後1分半鐘連續命中4球，包括此節終了前3.5秒急停跳投砍進一顆遠距三分，讓場邊的暴龍鐵粉、多倫多饒舌歌手Drake也看呆。

勇士一哥柯瑞季初一度因鼠蹊部傷勢連續11場高掛免戰牌，這段期間陣中另一位MVP杜蘭特挺身而出，在去年11月25日到30日連3戰飆破40大關，這3戰他合計砍了144分，讓他成為2007年的湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)後，首位連3場合計至少得到140分的NBA球員；「黑曼巴」曾在2007年創下3戰轟153分的紀錄。

其中對暴龍一役杜蘭特轟下本季新高51分、11籃板和6助攻；無奈灣區大軍最後決勝的5分鐘連續被抄球，還被抓走步違例，最後以128比131敗下陣來。不過他第3節最後1分半鐘連續命中4球，包括最後3.5秒帶球急停跳投砍進一顆遠距離三分彈，讓場邊的暴龍鐵粉、多倫多饒舌歌手Drake也看傻，被鏡頭拍到他張大嘴巴，一臉不可置信。

▲勇士杜蘭特、暴龍雷納德。（圖／CFP）

雖然比賽過程中，可以看到暴龍鐵粉Drake不斷對著杜蘭特碎念，但兩人賽後仍展現風度，握手致意，杜蘭特還把球衣脫下來送給對方。

在杜蘭特單場飆破50分後，包括他在內，勇士本季已有3名球員締造單場至少50分的紀錄，一哥柯瑞是在對巫師拿下51分，湯普森(Klay Thompson)對公牛砍52分，這是聯盟第2次出現同隊3名球員在同一個賽季都曾砍下至少50分，前一次是1961-62賽季的湖人3人組衛斯特(Jerry West)、貝勒(Elgin Baylor)和拉魯索(Rudy LaRusso)。

 
 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KD had Drake SHOOK.

NBA on TNT（@nbaontnt）分享的貼文 於 張貼

關鍵字： NBA勇士杜蘭特KD
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

推薦閱讀

NBA本季最神飆分秀（四）　詹皇大秀超遠三分砍51分滅火

NBA本季最神飆分秀（三）　柯瑞3節轟51分學喬丹聳肩

鵜鶘總管怕被炒不敢賣AD給湖人？綠衫軍自信有「交情」優勢

巴恩斯早知要被交易仍奮戰　詹皇：自請離隊也不該挨批自私

熱門新聞

被詹皇第一順位挑走　杜蘭特：不然他還能做什麼

中職／彭政閔疼惜後輩　詹子賢看見不一樣的神

雷霆裁掉射手阿賓尼斯　全隊竟不足規定登錄12人

10年內唯一在東冠擊敗詹皇的男人　魔獸往日榮景不再

白襪也出手！向馬查多開價8年2.5億　史上第4大合約

大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

讀者回應

﻿

最新新聞

1台將6人冬盟　何紹彬再挑戰美職

2喬治轟45+11退火箭完成26分逆轉

3馬林魚前景好　基特團隊盼給機會

4浪人前鋒畢斯利遭釋出

5陽岱鋼與龜井善行競爭右外野

熱門新聞

1杜蘭特談被詹皇第一個挑走

2恰恰是獨特的神　讓詹子賢告訴你

3雷霆裁掉射手阿賓尼斯再找自由球員

4曾擊敗詹皇的男人　魔獸榮景不再

5白襪出手！向馬查多開價8年2.5億

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366