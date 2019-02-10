NBA本季最神飆分秀（五）　KD轟51+11無解三分讓暴龍鐵粉看傻

▲勇士杜蘭特。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

過去2屆總決賽MVP杜蘭特(Kevin Durant)本季持續神勇表現，尤其在勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)缺陣期間，他更是徹底展現得分爆發力。去年11月30日作客暴龍一役，他飆出個人本季新高51分、11籃板和6助攻，還一度在第3節最後1分半鐘連續命中4球，包括此節終了前3.5秒急停跳投砍進一顆遠距三分，讓場邊的暴龍鐵粉、多倫多饒舌歌手Drake也看呆。

勇士一哥柯瑞季初一度因鼠蹊部傷勢連續11場高掛免戰牌，這段期間陣中另一位MVP杜蘭特挺身而出，在去年11月25日到30日連3戰飆破40大關，這3戰他合計砍了144分，讓他成為2007年的湖人傳奇布萊恩(Kobe Bryant)後，首位連3場合計至少得到140分的NBA球員；「黑曼巴」曾在2007年創下3戰轟153分的紀錄。

其中對暴龍一役杜蘭特轟下本季新高51分、11籃板和6助攻；無奈灣區大軍最後決勝的5分鐘連續被抄球，還被抓走步違例，最後以128比131敗下陣來。不過他第3節最後1分半鐘連續命中4球，包括最後3.5秒帶球急停跳投砍進一顆遠距離三分彈，讓場邊的暴龍鐵粉、多倫多饒舌歌手Drake也看傻，被鏡頭拍到他張大嘴巴，一臉不可置信。

雖然比賽過程中，可以看到暴龍鐵粉Drake不斷對著杜蘭特碎念，但兩人賽後仍展現風度，握手致意，杜蘭特還把球衣脫下來送給對方。

在杜蘭特單場飆破50分後，包括他在內，勇士本季已有3名球員締造單場至少50分的紀錄，一哥柯瑞是在對巫師拿下51分，湯普森(Klay Thompson)對公牛砍52分，這是聯盟第2次出現同隊3名球員在同一個賽季都曾砍下至少50分，前一次是1961-62賽季的湖人3人組衛斯特(Jerry West)、貝勒(Elgin Baylor)和拉魯索(Rudy LaRusso)。