NBA本季最神飆分秀（三）　柯瑞3節轟51分學喬丹聳肩

▲勇士一哥柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)上季末接連受腳踝和膝傷纏身，整季僅出賽51場，創下2011-12賽季後的新低，不過他休賽季調養得宜，開季第5戰就上演3節轟11顆三分、狂掃51分的飆分秀，得意地學喬丹(Michael Jordan)聳肩，連主帥柯爾(Steve Kerr)看到這種「無解」的表現，都只能驚嘆，「你有一個能在40呎投籃的球員，你在場邊只能說，『好球，幹得好』。」

柯瑞去年10月25日出戰巫師一役，上場32分鐘就以24投15中飆出51分，三分球更是驚人的16投11中、命中率達6成88 ，10次站上罰球線沒有任何一次投丟，僅打3節就提前打卡下班，率衛冕軍以144比122、22分差大勝。

「咖哩」首節就連飆5顆三分拿下23分，他說這是一場很有趣的比賽，「第一節最後那顆三分球可能是我在場上遇過最有趣的事，有兩個隊友在我在罰球線時對我大喊，『不要傳球！不要傳！你最好自己投！』像這類的話。」他還在第3節連續砍進三分後，做出喬丹經典的聳肩動作。

巫師主帥布魯克斯(Scott Brooks)賽後讚嘆，柯瑞簡直就像在打電動，「他大部分的出手選擇，從教練的角度來看，都不是好的選擇，但他卻能保持6成的命中率。」

單場轟了51分，外線命中率直逼7成，這種「無解」的表現，連主帥柯爾(Steve Kerr)都直呼不知該如何形容自己目睹的一切，他還打趣表示，「你有一個能在40呎投籃的球員，你在場邊只能說，『好球，幹得好』。」

「我不知道該如何形容我今晚目睹的一切。」曾與「籃球之神」喬丹(Michael Jordan)當隊友的勇士主帥柯爾完全看傻，他一面搖頭一面說，「太不可思議了，就像打電動一樣。」他認為在NBA打滾10年的柯瑞無論身心都已經來到巔峰。

▲柯瑞3節打完轟下51分，幫助勇士血洗巫師。（圖／CFP）