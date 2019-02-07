運動雲

> >

從傷病中奮起的NBA球星（四）　灌籃王拉文閃耀風城

ETtoday運動雲

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

曾蟬聯2015、2016年「灌籃王」的拉文(Zach LaVine)，卻在2017年2月遭逢左膝前十字韌帶斷裂重傷，上季復出後僅打了24場比賽，本季雖然他所效力的公牛戰績不佳，但他打出了生涯年，場均得分首度飆破20大關，開季前4戰連續砍下至少30分，成為喬丹(Michael Jordan)之後，首位達成此紀錄的公牛球員。

生涯前3季都在明尼蘇達度過，拉文在2017年夏天透過交易轉往芝加哥發展，但因為膝蓋十字韌帶傷勢未癒，闊別球場11個月後才正式回歸，上季他僅替公牛出賽24場，繳出場均16.7分、3.9籃板和3助攻，場均命中率3成83跌落生涯新低。

去年夏公牛砸重金留人，拉文一度接受了國王隊4年7800萬美金的報價，但風城最終決定跟進報價與這位23歲「灌籃王」續約。拉文季初就打出亮眼表現，本季前3戰面對七六人、活塞、獨行俠和黃蜂，單場得分皆破30大關，成為繼「籃球之神」喬丹後，首位開季連4戰至少砍下30分的公牛球員。

▲公牛拉文、帕克，老鷹貝茲摩爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

拉文還在去年11月6日作客尼克一役，飆出了個人生涯新高41分，該役公牛與尼克一路殺入2度延長，拉文連3次上籃強攻籃框得手，並在終場前0.2秒造成穆迪耶(Emmanuel Mudiay)犯規，要到兩罰機會，第一罰順利命中，將比數改寫為116比115，以致勝罰球氣走對手。

這位風城「灌籃王」本季至今打了46場比賽，場均能攻得22.8分、4.4籃板和4.2助攻，包括得分、籃板和助攻等多項數據皆創下生涯最佳紀錄，但這並不足以幫助公牛擺脫低迷的戰績，風城大軍至今仍僅拿下12勝，排名東區倒數第3。

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）

關鍵字： NBA公牛拉文
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

趙麗穎片場發飆畫面外流！　粉絲揭真相打臉了

推薦閱讀

從傷病中奮起的NBA球星（三）　林書豪甩2季傷病低潮打出身價

從傷病中奮起的NBA球星（一）　飆風玫瑰50分感動戰役

NBA上半季最熱話題（七）　鐵人詹皇連休17戰復出就打OT

NBA上半季最熱話題（六）　迪羅臣遭暴龍背叛血洗復仇

熱門新聞

「不要就拉倒」　湖人向鵜鶘開出最終報價

洋基經典「NY」是Tiffany＆co.設計的　6件事讓你更認識條紋軍

湖人「天賦組合包」仍不心動？　戴維斯交易案幾乎破局

巫師清薪資送走「億元男」波特　從公牛獲得帕克、波提斯

鵜鶘想要坦圖　名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

火箭三方交易送克里斯、奈特到騎士　從國王接收尚波特

讀者回應

﻿

最新新聞

1外媒建議湖人搶艾靈頓

2獨行俠唐西奇新秀第三次大三元剋黃蜂

3表弟苦等1年回歸完美融入勇士

4灌籃王拉文克服膝傷閃耀風城

5獨行俠交易巴恩斯到國王

熱門新聞

1不要就拉倒　湖人開出對AD最終報價

2洋基NY Logo由來與6個冷知識

3湖人與鵜鶘洽談戴維斯幾乎破局

4巫師清薪資送走波特

5名嘴爆：魔術強森當年不想選球哥

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

07/22富邦 vs 兄弟 賽前，台灣菸酒公司副總張黎明擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

台中「百年湧泉」阿嬤洗衣一甲子　新地主砸1.2億封鎖禁入：我買的

百年保險套、30年前裸照都賣！ 神秘怪奇商店藏身40年舊大樓

把披薩做成台灣的形狀再「抹紅」？　柯P教做年菜...旁邊學姊狂冒汗XD

CBA易建聯.NBA丁威迪聯手狂虐　周杰倫：早知不給他看演唱會！

新春第一炮「嚇死1500隻雞」！　 雲林養雞場負責人怒：損失約30萬
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366