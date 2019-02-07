從傷病中奮起的NBA球星（四）　灌籃王拉文閃耀風城

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

曾蟬聯2015、2016年「灌籃王」的拉文(Zach LaVine)，卻在2017年2月遭逢左膝前十字韌帶斷裂重傷，上季復出後僅打了24場比賽，本季雖然他所效力的公牛戰績不佳，但他打出了生涯年，場均得分首度飆破20大關，開季前4戰連續砍下至少30分，成為喬丹(Michael Jordan)之後，首位達成此紀錄的公牛球員。

生涯前3季都在明尼蘇達度過，拉文在2017年夏天透過交易轉往芝加哥發展，但因為膝蓋十字韌帶傷勢未癒，闊別球場11個月後才正式回歸，上季他僅替公牛出賽24場，繳出場均16.7分、3.9籃板和3助攻，場均命中率3成83跌落生涯新低。

去年夏公牛砸重金留人，拉文一度接受了國王隊4年7800萬美金的報價，但風城最終決定跟進報價與這位23歲「灌籃王」續約。拉文季初就打出亮眼表現，本季前3戰面對七六人、活塞、獨行俠和黃蜂，單場得分皆破30大關，成為繼「籃球之神」喬丹後，首位開季連4戰至少砍下30分的公牛球員。

▲公牛拉文。（圖／達志影像／美聯社）

拉文還在去年11月6日作客尼克一役，飆出了個人生涯新高41分，該役公牛與尼克一路殺入2度延長，拉文連3次上籃強攻籃框得手，並在終場前0.2秒造成穆迪耶(Emmanuel Mudiay)犯規，要到兩罰機會，第一罰順利命中，將比數改寫為116比115，以致勝罰球氣走對手。

這位風城「灌籃王」本季至今打了46場比賽，場均能攻得22.8分、4.4籃板和4.2助攻，包括得分、籃板和助攻等多項數據皆創下生涯最佳紀錄，但這並不足以幫助公牛擺脫低迷的戰績，風城大軍至今仍僅拿下12勝，排名東區倒數第3。

▲公牛灌籃王拉文。（圖／CFP）