湖人迷狂喊「我們要湯普森」　柯爾：如果我坐那我也會喊

▲勇士湯普森。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

湯普森(Klay Thompson)因病缺席了勇士前役對七六人的比賽，雖然他的搭檔柯瑞(Stephen Curry)該役猛轟10顆三分球，但其他隊友外線集體失靈，終場以104比113落敗無緣12連勝；「浪花弟」3日回歸，現場的湖人迷不斷吶喊，「我們想要湯普森！」對此勇士主帥柯爾(Steve Kerr)打趣表示，「如果我坐在那，我也會跟著一起喊。」

勇士前役沒能以5星陣容應戰，湯普森身體不適高掛免戰牌，全隊除了飆出41分、三分球18投10中的柯瑞表現正常，其他隊友外線完全失去準星，合計20投1中，最後遭費城以113比104終結了11連勝紀錄。

休了一場重新回到場上的湯普森，3日在甲骨文球場火力全開，光是上半場就掃下23分，彌補了一哥柯瑞連8投不中的低迷狀況，雖然「浪花弟」第3節短暫熄火沒分數進帳，但他末節又跳出來和找回準星的「咖哩」一起搶分，單場15投10中貢獻28分，率灣區大軍以115比101取勝。

值得一提的是，雖然這一戰在甲骨文球場舉行，但到場的湖人迷熱情呼喊著，「我們想要湯普森！」積極替紫金軍團招攬這位今夏將恢復自由身的神射，對此勇士主帥柯爾幽默回應，「他們應該想要湯普森，如果我也坐在那裡的話，我也會和他們一起吶喊。」

「湯神」則低調表示，自己沒聽到「招攬他」的呼聲，「他們坐得太遠了，我想這是比賽的一部分。」對於本季各種交易傳聞流竄，他淡定地說，大家都已經是成年人，不管最終做了什麼決定，「我們都還是兄弟，不會有怨恨，這就是生意。」

最近湯普森也被「沃神」點名，若是勇士今夏沒以頂薪合約留下他，而湖人成功搶到戴維斯(Anthony Davis)，他可能會將目光轉向紫金軍團身上。