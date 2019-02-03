林書豪末節被冰僅打14分鐘拿8分　楊恩決勝節飆17分滅太陽

▲林書豪。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

老鷹3日到西區爐主太陽主場作客，前役僅出賽11分鐘的林書豪，此戰又只獲得14分鐘的上場時間，末節被放在板凳上，5投3中攻得8分、2籃板和1助攻，而他幫忙調教的20歲控衛楊恩(Trae Young)則在決勝節最後6分50秒狂砍了17分，率隊上演了逆轉秀，以118比112取勝。

太陽砍將布克(Devin Booker)開賽連下4分，率隊打出11比6的攻勢，但老鷹隨後將比數扳成20平，兩隊陷入拉鋸。在首節還剩4分07秒替補上陣的林書豪，也在此節最後2分24秒首開得分紀錄，他切到禁區上籃得手，接著又送出助攻讓班布瑞(DeAndre' Bembry)在籃下拿下兩分，拉開6分差距。

首節打完，老鷹暫時以33對30領先主場的太陽。太陽先發前鋒傑克森(Josh Jackson)次節開局錯失能扳平比數的3罰，林書豪隨後再度突破得分，貝茲摩爾(Kent Bazemore)與戴德蒙(Dewayne Dedmon)也加入開火行列，一波9比2的攻勢，將差距擴大到10分。

▲林書豪。（圖／CFP）

林書豪次節還剩8分34秒就被20歲主控楊恩(Trae Young)換下場，他上半場僅打了8分鐘，3投2中拿下5分、2籃板和1助攻。太陽當家得分手布克在次節最後7分鐘再次跳出飆分，不僅一人灌了11分，包括兩顆三分彈和一記三分打，還送出3次助攻，率隊在上半場終了前追到57比58。

布克第3節繼續搶分，除了飆外線、命中急停跳投，他還在此節最後3分03秒上演爆扣，單節又傳了3次助攻，一度幫助太陽反超8分，不過老鷹憑藉林書豪最後2分01秒接獲長人搭檔倫恩(Alex Len)的助攻，命中個人此役首顆三分，以及柯林斯(John Collins)的三分打，開啟一波10比4反攻，追到86比88。

▲楊恩。（圖／CFP）

林書豪末節並沒有上陣，菜鳥主控楊恩在最後6分50秒狂飆17分，包括3顆三分彈，率老鷹上演逆轉秀，終場以118比112帶走勝利。

次役老鷹以柯林斯飆出35分、16籃板和2助攻最佳；楊恩貢獻27分、8助攻和7籃板，三分球10投4中；從板凳出發的林書豪在締造連5戰得分上雙後，近2場上場時間銳減，合計只打了25分鐘，此戰他繳出8分、2籃板和1助攻。太陽則以布克轟下32分、10助攻和8籃板最為出色。

▲林書豪。（圖／CFP）