詹皇復出首戰就打了40分鐘　砍24+14+9率湖人OT險退快艇

▲湖人詹姆斯。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

連續因鼠蹊部拉傷休了17場的湖人一哥詹姆斯(LeBron James)，回歸首戰就熬戰到延長賽，打了40分鐘，22投9中攻下24分、14籃板和9助攻的準大三元數據，但三分球6次出手僅命中1球，他在決勝的最後5分鐘拿下4分、2助攻，率隊以123比120險勝。

休養了5周，詹姆斯總算在1日對快艇時重返先發，開賽16秒就發生失誤，他在首節還剩10分24秒中距離後仰出手但沒能命中，最後8分08秒才靠著快攻上籃砍進回歸後的首球。湖人憑藉史帝芬森(Lance Stephenson)和麥基(JaVale McGee)連線，加上從板凳出發的畢斯利(Michael Beasley)也在此節終了前8.1秒拋投得手，帶著32比26、6分領先進入次節。

「詹皇」次節開局回到場上，連送2次助攻，包括上半場終了前8分58秒，把球丟給左側底線的「舞王」命中一記三分，不到1分鐘後，「詹皇」換妙傳波普(Kentavious Caldwell-Pope)砍進一顆27呎三分球，湖人拉開44比38、6分領先。

次節最後1分49秒，詹姆斯命中個人此役第2顆進球，他接到朗多(Rajon Rondo)的傳球，切入上籃得手。「詹皇」上半場打了17分鐘，7投2中拿下5分、5籃板和4助攻，外帶1抄截，三分球2次出手都落空，還發生了3次失誤。

帶著54比53、1分領先進入下半場的湖人，第3節拉開了領先差距，雖然詹姆斯準度欠佳，但單節送出3次助攻，並靠著4罰3中，還有此役個人命中的首顆三分球，得分來到雙位數。湖人單節打出33對22的猛攻，拉開87比75、12分領先。

快艇末節急起直追，哈瑞爾(Montrezl Harrell)開局就來了一記三分打並完成爆扣，「第六人」威廉斯(Lou Williams)最後7分25秒挑籃得分，馬里亞諾維奇(Boban Marjanovic)隨後也完成三分打，一波20比10反擊，追到95比97。

眼看比數被逼近，「舞王」連砍2顆三分還以顏色，但快艇依舊緊追不捨，儘管湖人在末節最後1分57秒，靠著麥基兩罰一中，取得112比105、7分領先，但快艇威廉斯和馬里亞諾維奇隨即聯手拿下4分，又追到3分差。最後46.1秒，朗多錯失了空檔三分，給了快艇扳平戰局的機會。

正規賽最後35.9秒，快艇當家得分王哈里斯砍進關鍵25呎三分，一舉把比分扳成112平，詹姆斯切到禁區執行最後一擊遭哈里斯攔阻，球飛出界，雙方進入延長賽。

進入決勝的最後5分鐘，詹姆斯開局就突破上籃取分，並送出個人單場第8次助攻給朗多，讓對方命中一記後撤步跳投，開啟一波6比2攻勢，取得4分領先。不過快艇威廉斯硬是在最後2分鐘連砍4分，雙方再度戰成平手。終場前1分15秒，「詹皇」也回敬了兩分，並從外圍妙傳給切到禁區的「舞王」拋進兩分，還要到加罰機會，完成三分打，將分差擴大到123比118，終場就以123比120驚險收下勝利。