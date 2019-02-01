運動雲

> >

又出糗？柯瑞忙搶籃板遭隊友在頭上飛扣　急蹲低雙手抱頭

ETtoday運動雲

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)最近「非常有戲」，繼想快攻灌籃卻滑倒，還有前役對溜馬看到搭檔湯普森(Klay Thompson)上演單手爆扣美技太嗨，從板凳席起身慶祝時竟面部朝下仆街後，1日在甲骨文球場面對七六人一役，又在次節因為急著要搶進攻籃板，沒注意隊友魯尼(Kevon Looney)跟上飛扣，緊急蹲低雙手抱頭。

近期拉出一波11連勝的衛冕軍勇士，1日在主場對上七六人踢到鐵板，5巨頭當中的「浪花弟」湯普森因病高掛免戰牌，團隊外線嚴重失準，單場11顆三分彈有10顆都是由一哥柯瑞包辦，其他4位先發在外線合計14投僅1中，最終以104比113落敗，無緣將連勝紀錄推進到第12場。

不過灣區頭牌柯瑞這一戰手感燙到著火，上場38分鐘就以27投14中、5成19的命中率猛轟41分、6助攻和4籃板，三分球更是18投10中，連被對手拉手，他還是能命中三分。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

但「咖哩」此役又出現一個讓球迷「發笑」的舉動，次節還剩6分半鐘，庫克(Quinn Cook)在左側底線出手三分不中，人在籃下的柯瑞急忙起跳要搶進攻籃板，他沒注意到另一位隊友魯尼已經從後方跟上，對方迅速抓下籃板把球塞進籃框，由於兩人非常靠近，勇士一哥怕被「掃到」急忙蹲低雙手抱頭，他的模樣讓球迷直呼好萌；還有粉絲打趣表示，柯瑞是聯盟唯一一位他會想每場買票去看他的球員，因為他實在太有趣。

柯瑞上周才因為想快攻灌籃滑了一跤，隨後又投出「麵包」，被「俠客傻球」的官方推特轉發出糗畫面，前役作客溜馬，他又滑倒了一次，只是這次不在場上，而是在場邊看搭檔湯普森上演單手飛扣，起身慶祝時太興奮，整個人「仆街」，手上的毛巾也噴飛，讓球迷笑噴。

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透）

關鍵字： NBA勇士柯瑞咖哩Stephen Curry
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

推薦閱讀

湖人追AD提5套交易方案　波波維奇勸鵜鶘總管「不要屈服」

詹皇復出首戰就打了40分鐘　砍24+14+9率湖人OT險退快艇

快訊／詹皇連休17戰回歸戰快艇　半場7投2中拿5分5籃板

一眉哥進入全明星賽替補陣容　羅斯、韋德遺憾落選

熱門新聞

林書豪教他耐心與沉著　楊恩感激：就算分開也會一直聯絡

中職／4隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

願當替補因懂得犧牲　林書豪談交易：90%擔心的事不會發生

波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇　尼克換回史密斯、小喬丹等3將

尼克季後無千萬年薪球員　積極追求KD及KI

我與球迷還想看你打球　安東尼一句話讓韋德再戰一季

讀者回應

﻿

最新新聞

1柯瑞遭隊友在頭上飛扣急蹲低抱頭

2日本新舊世代完全勝利　南韓暗淡失敗

3連2年入選明星賽　唐斯激動落淚

4密德爾頓出身發展聯盟進明星賽

5林子琦拒禁賽　行政訴訟遭駁回

熱門新聞

1感謝豪哥指導　楊恩：分開也會聯絡

24隊電視轉播底定　FOX退出中職轉播

3豪哥談交易：90%擔心的事不會發生

4波辛基斯到獨行俠聯手唐西奇

5尼克季後積極追求KD及KI

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

時間差不多了　彭政閔宣布引退：起床就後悔了

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366