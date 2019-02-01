又出糗？柯瑞忙搶籃板遭隊友在頭上飛扣　急蹲低雙手抱頭

▲勇士一哥柯瑞。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)最近「非常有戲」，繼想快攻灌籃卻滑倒，還有前役對溜馬看到搭檔湯普森(Klay Thompson)上演單手爆扣美技太嗨，從板凳席起身慶祝時竟面部朝下仆街後，1日在甲骨文球場面對七六人一役，又在次節因為急著要搶進攻籃板，沒注意隊友魯尼(Kevon Looney)跟上飛扣，緊急蹲低雙手抱頭。

Watch your head, Steph! #DubNation pic.twitter.com/PrO0y0mKAM — NBA on TNT (@NBAonTNT) 2019年2月1日

近期拉出一波11連勝的衛冕軍勇士，1日在主場對上七六人踢到鐵板，5巨頭當中的「浪花弟」湯普森因病高掛免戰牌，團隊外線嚴重失準，單場11顆三分彈有10顆都是由一哥柯瑞包辦，其他4位先發在外線合計14投僅1中，最終以104比113落敗，無緣將連勝紀錄推進到第12場。

不過灣區頭牌柯瑞這一戰手感燙到著火，上場38分鐘就以27投14中、5成19的命中率猛轟41分、6助攻和4籃板，三分球更是18投10中，連被對手拉手，他還是能命中三分。

但「咖哩」此役又出現一個讓球迷「發笑」的舉動，次節還剩6分半鐘，庫克(Quinn Cook)在左側底線出手三分不中，人在籃下的柯瑞急忙起跳要搶進攻籃板，他沒注意到另一位隊友魯尼已經從後方跟上，對方迅速抓下籃板把球塞進籃框，由於兩人非常靠近，勇士一哥怕被「掃到」急忙蹲低雙手抱頭，他的模樣讓球迷直呼好萌；還有粉絲打趣表示，柯瑞是聯盟唯一一位他會想每場買票去看他的球員，因為他實在太有趣。

柯瑞上周才因為想快攻灌籃滑了一跤，隨後又投出「麵包」，被「俠客傻球」的官方推特轉發出糗畫面，前役作客溜馬，他又滑倒了一次，只是這次不在場上，而是在場邊看搭檔湯普森上演單手飛扣，起身慶祝時太興奮，整個人「仆街」，手上的毛巾也噴飛，讓球迷笑噴。