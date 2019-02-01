湖人追AD提5套交易方案　波波維奇勸鵜鶘總管「不要屈服」

▲湖人希望能在下周交易截止日前就完成交易。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

據《洛杉磯時報》的消息，湖人為爭搶戴維斯(Anthony Davis)，已向鵜鶘提出5套交易方案，其中一套包含「球哥」、庫茲馬(Kyle Kuzma)、英格雷(Brandon Ingram)和祖巴奇(Ivica Zubac)，以及一枚首輪籤，現在就等鵜鶘總管丹普斯(Dell Demps)回覆，紫金軍團非常希望能在下周交易截止日前完成交易。

湖人急著要報價，卻一度傳出鵜鶘總管丹普斯「不接電話」，《ESPN》名嘴史密斯(Stephen A. Smith)還爆料，在戴維斯拋出「賣我」宣言後，曾效力過黑衫軍還待過馬刺制服組的丹普斯，聯絡了馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)尋求建議，「波波維奇告訴他，不要屈服於洛杉磯湖人。」

▲鵜鶘一哥戴維斯喊出賣我。（圖／達志影像／美聯社）

不過《洛杉磯時報》台灣時間1日報導，湖人總裁魔術強森(Magic Johnson)已經和鵜鶘總管丹普斯針對「一眉哥」的交易進行對話，雙方在2月7日(當地時間)交易截止日前都會保持聯繫。

《洛杉磯時報》指出，湖人提出了5套交易方案，並表明除了一哥詹姆斯(LeBron James)之外，陣中其他球員都能當交易籌碼。據了解，鵜鶘對「球哥」博爾(Lonzo Ball)很感興趣，而紫金軍團其中一套方案，就包含「球哥」、庫茲馬、英格雷和祖巴奇等潛力小將，外加一個首輪選秀權；不過鵜鶘聽取報價後還未給予回覆。

湖人非常希望能趁下周交易截止日前就完成交易，因為若是等到今年夏天，屆時綠衫軍塞爾提克就會從「羅斯條款」中解套，勢必會成為他們爭奪「一眉哥」的勁敵。

▲詹姆斯有望聯手戴維斯？（圖／CFP）