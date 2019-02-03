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NBA上半季最熱話題（三）　連4季闖總決賽騎士開季就擺爛

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▲▼騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在聯盟頭號球星詹姆斯(LeBron James)2014年「鳳還巢」回鍋克里夫蘭後，騎士過去4季連續打入總決賽，並在2016年奪得隊史首冠，但去年夏天再次和「詹皇」說再見後，開季卻陷入了6連敗，隨即開除了主帥魯伊(Tyronn Lue)，砸了1.2億美金續約的新任一哥洛夫(Kevin Love)又爆出左腳趾傷勢，讓他們迅速進入「擺爛重建」模式。

過去4年騎士連續與衛冕軍勇士在總決賽對決，但詹姆斯離隊後，一切全變了樣，騎士先是在開季6連敗後開除了率隊奪得隊史首冠的主帥魯伊，新任領袖洛夫打了4場後就因左腳趾傷勢高掛免戰牌，並在去年11月29日將資深射手柯佛(Kyle Korver)交易到爵士，換回2個未來次輪選秀權。

而另一位資深主將史密斯(JR Smith)也表明希望被交易，自從去年11月20日作客活塞後就沒再上場過。騎士去年夏天會以4年1.2億美金留下洛夫，顯見他們原本還認為球隊在新賽季仍能有所作為，無奈「愛神」在熱身賽首戰就爆出傷勢，開季打了4場就被迫長期缺戰，因此迅速改變了策略，高層下達「培養年輕小將」的指令，進入了「擺爛重建」模式。

▲▼洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

▲騎士洛夫。（圖／達志影像／美聯社）

騎士上季還是闖入總決賽的隊伍，本季卻成了東區倒數球隊，這樣的變化連老對手勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)內心都有些感觸，他在12月6日到速貸中心球場作客時坦言，「想到過去4年我們之間的對決，現在對戰他們的感覺有點奇怪。」

被問到是否想念「勇騎」連4年在總冠軍賽大戰，柯瑞則說，「那是歷史性的對決，當10年或12年以後，一切都結束時，我一定會坐在沙發上回想在這裡打球的感覺，還有每當我們來到這座球場時激昂的場面。」

勇士主帥柯爾(Steve Kerr)也直言，騎士主場的氣氛與過去4季已經截然不同，「他們非常安靜，原因顯而易見，因為一切已經不同了。」

▲柯佛。（圖／達志影像／美聯社）

▲柯佛季初遭交易。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA騎士詹姆斯湖人洛夫柯佛
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