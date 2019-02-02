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NBA上半季最熱話題（一）　甜瓜遭公牛釋出等湖人給機會

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▲▼安東尼（左）、韋德（右）。（圖／CFP）

▲安東尼(左)。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

10屆全明星前鋒安東尼(Carmelo Anthony)上季在雷霆適應不良，去年夏天被交易到老鷹，雙方達成買斷協議，最終他來到休士頓與哈登(James Harden)、保羅(Chris Paul)組成3巨頭，生涯16季以來首度轉任替補，但僅合作10場就宣告破局，1月底被交易到公牛後，台灣時間2日傳出被釋出，仍在找尋下一個東家。

過去15季，安東尼無論在金塊、尼克或雷霆都是不動先發，但決定披上火箭戰袍的同時，他就表明願意打替補，為了融入快節奏的火箭隊，他特別加強跑動和三分訓練，開季10戰場均上陣29.4分鐘，能攻得13.4分、5.4籃板，其中有3場得分突破20大關，但在防守端的表現依舊很掙扎。

去年11月9日對上老東家雷霆，「甜瓜」打了20分鐘，出手11次卻僅命中1球得2分，三分球6投全部落空，從該役之後，他就沒再替火箭打過任何一場比賽；1周過後，火箭官方就宣布與他分手，這位34歲老將再度面臨遭「棄用」的命運。

▲甜瓜安東尼、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

雷霆去年季後賽首輪對上爵士，安東尼6戰場均得分慘跌到11.8分，主帥多諾萬(Billy Donovan)似乎也對他失去信任，第6戰「僅」讓他上場26分鐘，末節甚至只讓他上陣3分鐘。原本火箭期待「甜瓜」能成為讓他們邁向總冠軍的「重要拼圖」，哈登也豪言休士頓能激發出「最好的安東尼」，雙方的合作卻迅速破局，讓人始料未及。

值得一提的是，安東尼生涯2度與主帥丹東尼(Mike D'Antoni)合作都不太順利；丹東尼曾對外透露，自己2012年請辭尼克主帥與「甜瓜」向紐約高層下最後通牒有關，他在這位10屆全明星前鋒來到火箭前曾澄清，「甜瓜」是一個好人，只是不想依照他的風格打球，辭職是當時最好的決定。

兩人本季在休士頓「重修舊好」，卻僅短短10場就宣告分道揚鑣。最終火箭在1月底將安東尼交易到公牛，然而芝加哥並不打算將他留在陣中，傳出想用他進行「一換一」的交易。不過美國《ESPN》報導，公牛2日已經正式裁掉「甜瓜」，讓他能成為自由球員尋覓新東家。

目前湖人仍是最可能簽下安東尼的隊伍，但因為洛城正在積極追求鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，恐得等到下周交易截止日後「甜瓜」才有機會加盟湖人。

▲▼甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

▲甜瓜安東尼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA甜瓜安東尼
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