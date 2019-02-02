NBA上半季最熱話題（二）　湖人急追AD報價卻打不動鵜鶘

▲詹姆斯曾公開表達想聯手戴維斯。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

本周喊出「賣我」的鵜鶘一哥戴維斯(Anthony Davis)，是否會在下周交易截止日前換東家，成了近期最熱話題。據美國《ESPN》的報導，急著要搶到「一眉哥」的湖人提出的交易方案，僅願意送出陣中2名潛力小將，目前的報價仍無法打動鵜鶘，「鵜鶘認為湖人現在的報價不值得回應。」

湖人急著要趁勁敵塞爾提克受限「羅斯條款」時，搶先得到全明星前鋒戴維斯，美國《ESPN》2日披露，紫金軍團提出的交易方案，包括「球哥」博爾(Lonzo Ball)、庫茲馬(Kyle Kuzma)、兩名資深球員朗多(Rajon Rondo)、畢斯利(Michael Beasley)，外加一枚首輪籤。

湖人僅願意送出2名潛力新星，也不願意一次給出好幾個首輪選秀權，如此的報價讓鵜鶘興趣缺缺，甚至認為沒有回應的必要。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

自從今年9月，戴維斯簽約詹姆斯好友保羅的經紀公司《Klutch Sports Group》，成為「詹皇幫」的一員，就開始有人猜測他可能會前往洛城。前NBA球星、現任《ESPN》球評羅斯(Jalen Rose)早就預言，這個賽季將是「一眉哥」在紐奧良的最終季。

生涯前12季都奉獻給明尼蘇達的傳奇球星賈奈特(Kevin Garnet)，則直言他相信戴維斯轉戰湖人是必須發生的事，「如果他去洛杉磯，他將會有6或7年的時間能挑戰冠軍。」「前狼王」過也也在生涯巔峰期被交易到波士頓，聯手其他3巨頭奪得2008年總冠軍。

《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)2日爆料，戴維斯將湖人視為他的「首選」新東家，今夏能以頂薪簽下兩名超級球星的尼克，也是他考慮的對象之一。不過「一眉哥」2日公開談論自己的決定時，強調不知道自己會去哪一支球隊，他和經紀人保羅都沒有向鵜鶘「指定」明確的交易對象。

▲詹姆斯能聯手戴維斯？（圖／CFP）