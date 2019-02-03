追AD外也想帶走哈樂戴？　當家後場成新一哥鵜鶘拒賣

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

在當家一哥戴維斯(Anthony Davis)提出交易請求後，紐奧良資深後場主將哈樂戴(Jrue Holiday)成為鵜鶘主場第一位介紹的球員，主帥簡崔(Alvin Gentry)表示，雖然哈樂戴不是球隊的「發聲者」，但大家都願意跟隨他；「沃神」也報導，當追求「一眉哥」的球隊也要求得到哈樂戴時，紐奧良直接表明無意交易。

在戴維斯本周拋出「賣我」宣言後的首場主場賽事，哈樂戴成為鵜鶘主場第一位介紹的球員，現場響起了如雷的歡呼聲，連他自己都感到訝異。哈樂戴本周受訪時曾表示，他2年前會與紐奧良續約，90%的原因都是因為戴維斯，儘管搭檔決定離開，他仍送上祝福，「他是我兄弟，我們都能理解。」

生涯邁入第10季的哈樂戴，擁有「處變不驚」的特質，不管身邊發生什麼事，他總是能保持穩定，本季已是他來到紐奧良的第6季，他接受《The Athletic》訪問時直言，「我覺得自己經歷了瘋狂的狀況，除了戴維斯之外，我感覺自己是在這裡效力最久的球員。就團隊來說，我認為我們在告訴年輕球員我們的故事上做得很棒，一起度過這樣的時刻。」

▲哈樂戴成為鵜鶘新任領袖。（圖／達志影像／美聯社）

鵜鶘主帥簡崔認為，哈樂戴能勝任球隊領袖重任，「你知道他會傾盡自己所能做出貢獻，他不需透過發聲來發揮領袖的功能，他也不是這樣的人，但大家都願意跟隨他，他們知道只要他在場上，他會保護自己的夥伴，盡所能幫助身邊的人，這就是他帶領球隊的方式。」

美國《ESPN》名記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)台灣時間3日報導，有球隊在與鵜鶘談戴維斯的交易時，也要求得到哈樂戴，但鵜鶘高層表明無意交易這位資深控衛。

本季結束後，哈樂戴與鵜鶘的合約還剩3年7700萬美金，將在2022年夏天到期。他本季有場均21.2分、4.9籃板和8助攻的表現。

▲鵜鶘一哥戴維斯請求交易，搭檔哈樂戴表示他能理解。（圖／達志影像／美聯社）