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NBA上半季最熱話題（四）　KD槓上格林、勇士變態5星合體

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▲勇士卡森斯、杜蘭特、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲卡森斯復出，勇士5星合體。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

過去4季豪取3冠的勇士，本季將挑戰成為繼2000-02年的湖人後，首支完成3連霸的NBA球隊，開季卻遇上亂流，一哥柯瑞(Stephen Curry)因腹股溝傷勢缺陣期間，其他兩位主戰隊友杜蘭特(Kevin Durant)和格林(Draymond Green)又因為一次進攻選擇從場上吵到休息室，內鬨風暴一度重擊衛冕軍的氣勢。

勇士去年11月13日作客快艇，在延長賽以5分差飲恨，賽後傳出杜蘭特不滿格林在正規賽最後時刻不把球傳給自己，兩人一路從場上吵到休息室，「嘴綠」甚至飆罵對方是「賤人」，因而遭勇士隊禁賽一場。

勇士資深隨隊記者、現任《The Athletic》專欄作家湯普森(Marcus Thompson II)爆料，格林不滿杜蘭特把自己當成「一點都不重要」的新人來對待，甚至指責杜蘭特明明這個賽季結束後就打算離隊，卻還要球隊將重心放在他身上，放任轉隊傳聞延燒消費勇士隊。

▲火箭哈登、勇士格林、杜蘭特。（圖／達志影像／美聯社）

▲格林與杜蘭特爆出內鬨風波。（圖／達志影像／美聯社）

對於自己未來動向的傳聞，杜蘭特總強調是媒體在編故事，但格林認為對方背地裡製造有利於自己進入自由市場的輿論，這可能會干擾勇士邁向3連霸的目標。兩人鬧不合，還讓當時正在養傷的一哥柯瑞不得不趕往「嘴綠」的家了解狀況並進行調解；但一名勇士球員向《The Athletic》表示，格林說了那樣的話，杜蘭特已經不可能留下來。

勇士一度在去年11月9日敗給公鹿開始，8戰僅拿2勝，外界開始出現「衛冕軍可能沒有想像中強大」的聲音，不過柯瑞12月回歸後，灣區大軍的戰績很快止跌回升，還在1月19日迎回因阿基里斯腱傷勢休養近1年的明星中鋒卡森斯(DeMarcus Cousins)，「表弟」復出首戰就先發上陣，陣中5巨頭正式合體。

卡森斯回歸首戰因6犯畢業提前退場，但他的表現令勇士迷振奮，打了15分鐘，11投5中攻下14分、6籃板和3助攻，外帶火鍋、抄截各1不錯的數據，三分球4投3中完美融入了以外線砲火為最大進攻武器的勇士，灣區大軍1月一度拉出11連勝。

▲▼勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士格林。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士柯瑞湯普森格林杜蘭特
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