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詹皇又休！柯瑞連打8鐵末節砍12分　伊谷達拉毀了湖人逆轉秀

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▲勇士一哥柯瑞、伊谷達拉；湖人麥基。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

衛冕軍勇士3日在甲骨文球場面對湖人來犯，詹姆斯(LeBron James)因為感到痠痛再次缺戰，作客的紫金大軍一度在第3節取得10分反超，但老經驗的伊谷達拉(Andre Iguodala)跳出來滅火還「顏扣」前隊友麥基(JaVale McGee)，加上前8投都落空的柯瑞(Stephen Curry)末節重拾手感連砍12分，灣區大軍終場以115比101取勝。

湖人一哥詹姆斯連休了17戰，終於在前役對同城的快艇一役回歸，但他在3日作客灣區時再次因為痠痛掛起免戰牌。紫金軍團首節團隊命中率低迷僅3成33，一度被衛冕軍打出19比6的攻勢。

雖然前一場狂飆10顆三分彈的勇士一哥柯瑞手感降到冰點，單節4投0中，但他的搭檔湯普森(Klay Thompson)首節5投4中砍下9分，率隊取得33對24、9分領先。勇士次節火力衰退，湖人趁勢急起直追，帶傷拚戰的庫茲馬(Kyle Kuzma)上半場終了前3分32秒兩罰命中，幫助紫金大軍追到48比49。

▲勇士一哥柯瑞、伊谷達拉；湖人麥基。（圖／CFP）

▲伊谷達拉。（圖／CFP）

不過杜蘭特隨即以一記爆扣還以顏色，加上老將伊谷達拉次節最後2分13秒連3次上演扣籃美技，讓勇士穩住了陣腳，帶著63比58、5分領先進入下半場湖人第3節靠著波普(Kentavious Caldwell-Pope)連飆外線，單節猛砍12分之下，一度在最後6分05秒取得81比71、10分反超。

但衛冕軍臨危不亂，不到2分鐘就將分差縮小到1分，這段期間卡森斯(DeMarcus Cousins)連下6分，包括一記切入爆扣，老將伊谷達拉第3節最後4分37秒「顏扣」前隊友麥基，將比分追到80比81，「小AI」在此節終了前44.9秒又在弧頂命中一記三分球，勇士要回88比86、2分領先。

伊谷達拉末節開局繼續發威，又是連兩顆三分彈，把領先擴大到7分，加上上半場掃下23分但第3節熄火的湯普森也加入搶分行列，在「浪花弟」最後7分19秒砍進後撤三分後，雙方分差已經來到10分。

▲勇士一哥柯瑞、伊谷達拉；湖人麥基。（圖／CFP）

▲勇士一哥柯瑞。（圖／CFP）

前8投全部落空的柯瑞，末節總算找回準星，他單節連拿12分，包括在19秒內連砍兩顆三分球，並切入禁區挑籃得手，持續率隊擴大分差，勇士終場就以115比101收下本季對戰湖人的第2勝。

此役勇士以湯普森攻下28分、5籃板和2助攻最佳；杜蘭特也拿下21分、11助攻的雙十數據；「表弟」貢獻18分、10籃板；伊谷達拉從板凳挹注17分，包括3顆三分彈；一哥柯瑞雖然前3節嚴重打鐵，靠著末節重新回溫，仍有14分進帳。

▲勇士一哥柯瑞、伊谷達拉；湖人麥基。（圖／CFP）

▲伊谷達拉頒發冠軍戒給前隊友麥基。（圖／CFP）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇勇士柯瑞
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