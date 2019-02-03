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周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

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▲周董在林書豪貼文下要對方不要介意他去看別人打球。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲周董在林書豪貼文下要對方不要介意他去看別人打球。（圖／翻攝自IG／jlin7）

記者游郁香／綜合報導

台裔控衛林書豪的好友天王周杰倫，3日帶著愛妻昆凌到甲骨文球場看「勇湖大戰」，還和灣區一哥柯瑞(Stephen Curry)相見歡，邀請對方去聽他的演唱會，似乎是怕好友傷心，周董在「豪小子」誇讚老鷹隊友表現的Instagram貼文下回應，「你是最棒的，希望你不會介意我去看別人打球。」讓球迷直呼兩人也「太甜」。

雖然林書豪近2戰出賽時間銳減，2戰合計僅打了25分鐘，3日迎戰太陽一役，他末節都被晾在板凳上，整場僅打了14分鐘攻下8分、2籃板，不過老鷹最終以118比112取勝，「豪小子」賽後仍在個人IG發文誇讚隊友表現，「客場之旅的第3場勝利。照片中的男人柯林斯(John Collins)追平生涯最高分，還有第4節大爆發的楊恩(Trae Young)！」

林書豪的這則貼文下，出現了「很搶戲」的留言，他的「台灣之友」天王周杰倫在下面回應，「你是最棒的，希望你不要介意我去看別人打球。」還加上逗趣的大笑表情，「豪小子」也暖心回應道，「沒問題，可是我永遠不會聽別人的歌，哈哈。」

林書豪的幽默的回答讓周杰倫懾服，「什麼......你中文竟然可以，讓我沒話說。」球迷看到兩人的互動，直呼也「太甜」了；也有人幫周董帶愛妻昆凌去勇士主場「追柯瑞」一事緩頰表示，周董去看「咖哩」可能只是因為老婆很喜歡沒辦法。

周董的個人IG確實張貼了一段他和老婆昆凌與柯瑞相見歡的影片，還標記勇士一哥寫道，「如果你來看我在拉斯維加斯的演唱會，請讓我知道，我會把我的麥克風給你。

▲周董在林書豪貼文下要對方不要介意他去看別人打球。（圖／翻攝自IG／jlin7）

▲周董在林書豪貼文下要對方不要介意他去看別人打球。（圖／翻攝自IG／jlin7）

關鍵字： NBA林書豪豪小子周杰倫昆凌
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