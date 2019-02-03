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生涯最終明星賽要詹皇選他　韋德：他最好第一個選我

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▲▼韋德（Dwyane Wade）生涯最後一次對決詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德向詹姆斯喊話，要好友選他當明星賽隊友。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

生涯邁入最終季的熱火招牌球星韋德(Dwyane Wade)，雖然沒擠進今年全明星賽替補名單，但聯盟史無前例為他和21季都獻給達拉斯的諾威斯基(Dirk Nowitzki)增設「特殊名額」，「閃電俠」非常感謝能得到這個機會，也打趣向摯友也是這次西區隊長詹姆斯(LeBron James)喊話，「他最好先選我，不然我就不打了。」

本季是韋德的告別之旅，原本他並沒有被選入夏洛特全明星賽替補名單，但NBA主席席爾瓦(Adam Silver)最終為他和「德國坦克」兩位將在本季結束後告別賽場的傳奇，增設了「特殊名額」，讓球迷能再次欣賞兩位巨星在明星賽的身影。

37歲的韋德對席爾瓦的決定很感激，也謝謝投票給他的球迷，他謙虛表示，「在生涯的這個時間點，你們也懂的，我很感謝球迷為我投票，但我不想在名單上佔據一個位置，這可能會讓有些球員錯失生涯首度或第2度或第3度進入全明星賽的機會，我之前已經12度入選了。

▲▼韋德（Dwyane Wade）生涯最後一次對決詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德向詹姆斯喊話，要好友選他當明星賽隊友。（圖／達志影像／美聯社）

韋德也承諾，席爾瓦特別給了他這個機會，他屆時一定會參與全明星賽，努力享受這場最後的盛會，「我很高興能和諾威斯基一起分享這個機會，他是史上最偉大的球員之一，也是我生涯一直在對抗的對象。」

今年詹姆斯被選為西區隊長，他將在8日挑選自己的明星賽隊友，「閃電俠」也向好友幽默喊話，「他最好先選我，如果他不選我，我就不打了。」NBA將會直播詹姆斯和另一位隊長「字母哥」的選人過程，既然「閃電俠」都已經公開表態想和好友同隊，球迷很有機會再看兩人聯手。

▲交情如兄弟的詹姆斯與韋德進行最後一次對決。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德向詹姆斯喊話，要好友選他當明星賽隊友。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇LeBron James韋德
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