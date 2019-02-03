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華頓指責湖人資深球員太自私　畢斯利、麥基不滿回擊

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▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人主帥華頓。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人3日到甲骨文球場踢館，雖然一哥詹姆斯(LeBron James)再次缺陣，但他們一度在第3節取得10分反超，最後卻還是功虧一簣，賽後還爆出主帥和子弟兵起激烈口角。美國《ESPN》披露，華頓(Luke Walton)指責了幾位資深球員在關鍵時刻打法太自私，遭畢斯利(Michael Beasley)和麥基(JaVale McGee)反擊。

在以101比115敗給勇士賽後，湖人休息室充滿火藥味，華頓質疑陣中幾位子弟兵打法太自私，在關鍵時刻沒有打出團隊籃球，做出很糟糕的決定，而這幾名球員也回嗆了主帥，其中畢斯利和麥基對於自己本季始終無法進入穩定的輪替陣容很沮喪，並以此反擊華頓。

▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人麥基。（圖／達志影像／美聯社）

值得一提的是，畢斯利上個月18日對雷霆賽後，就曾在場邊和華頓爆發口角。消息來源透露，畢斯利此役賽後和華頓起爭執時，不斷以「兄弟」來稱呼對方，觸動了湖人主帥的敏感神經。麥基則曾公開批評華頓無法迅速調整防守策略，兩人為此曾私下討論；這兩人去年夏天都只和湖人簽下1年短約。

最一開始爆出此消息的《The Athletic》名記者查拉尼亞(Shams Charania)指出，場面很火爆，但很快雙方就冷靜下來。不過有消息來源向美國《ESPN》表示，「這情況和失控差很遠，大家在輸球後總是會很激動。

一位不願透露身分的湖人球員則說，「沒有什麼瘋狂的事發生，華頓說了一些話，球員也回應他，沒有人做出不尊重的舉動，也沒有人說出瘋狂的話。

▲湖人主帥華頓、畢斯利、麥基。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人畢斯利。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人華頓畢斯利麥基
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