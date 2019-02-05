NBA上半季最熱話題（七）　鐵人詹皇連休17戰復出就打OT

▲湖人一哥詹姆斯上周終於回歸戰快艇。（圖／CFP，下同）

記者游郁香／綜合報導

上季打滿82場例行賽的詹姆斯(LeBron James)，16年生涯鮮少有傷病，本季卻意外在聖誕大戰拉傷鼠蹊部，遭逢生涯最嚴重傷勢，連續缺陣5周，不僅中斷個人連156場出賽紀錄，湖人也從西區第4摔出8強行列；連休了17戰後，「詹皇」上周終於回歸對快艇，復出首戰就打到OT，鏖戰了40分鐘。

聯盟頭號球星詹姆斯16年生涯，已經打了1177場例行賽，出賽4萬5482分鐘，始終保持極佳的身體狀態，本季卻在聖誕大戰遭逢了鼠蹊部傷勢，受傷前他已連打了116場例行賽，距2005年2月到2006年4月締造的連117場例行賽出賽的個人紀錄僅差1場，最終被迫因傷中斷。

《The Athletic》指出，「詹皇」在聖誕大戰拉傷鼠蹊部後，可能就知道這是他生涯最嚴重的傷勢，為了避免還未痊癒又再次受傷，他甚至每天都花4到5小時復健。雖然當初MRI檢查結果顯示僅是「輕微」拉傷，還是讓他連續缺席了17場比賽，這位34歲巨星過去從沒連續休戰這麼長的時間。

值得一提的是，勇士一哥柯瑞(Stephen Curry)本季也曾受鼠蹊部傷勢襲擊，連休了11場才復出，他直言這個部位的傷勢很微妙，不可趕著復出，必須格外有耐心，「最讓人受挫的一點是，就算你已經不覺得疼痛，你還是要很小心。」

「我不知道他的傷勢嚴重程度，但進入「無痛」階段只是第一步，接著你必須增加場上的訓練量，確保不會出現傷勢反覆的狀況，你沒有辦法承受這種傷勢復發所要付出的代價。」

最終詹姆斯在1日對快艇的比賽終於回歸，首戰就熬戰到延長賽，打了40分鐘，22投9中砍下24分、14籃板和9助攻的準大三元數據，但三分球6次出手僅命中1球，他在決勝的最後5分鐘拿下4分、2助攻，率隊以123比120險勝。