運動雲

> >

NBA上半季最熱話題（六）　迪羅臣遭暴龍背叛血洗復仇

ETtoday運動雲

▲暴龍雷納德、格林；馬刺迪羅臣。（圖／路透）

▲迪羅臣血洗前東家暴龍復仇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「馬刺未來領袖」的雷納德(Kawhi Leonard)，與奉獻了9年青春給多倫多的迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家，是NBA去年夏天最令人震驚的重磅交易之一，兩隊上個月4日在AT&T中心進行本季首度對決時，難以諒解暴龍高層的迪羅臣，猛飆生涯首次大三元率黑衫軍以18分差洗血前東家。

▲馬刺迪羅臣、波波維奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

9年前以首輪第9順位被暴龍相中的迪羅臣，在多倫多逐漸成長為頭號球星，當他2016年有機會投入自由市場時，他不僅沒選擇投入家鄉隊伍湖人的懷抱，還「自降」身價，30分鐘內完成續約；他曾在接受美國《ESPN》訪問時表示，若要他列出在暴龍效力期間最印象深刻的事，他可以說出100萬件事。

「從球迷、全明星賽再到打入季後賽，到第一次看侏羅紀公園，這些我永遠都不會忘記，毫無疑問的，沒有任何地方能取代多倫多在我心中的位置。」但迪羅臣卻在休賽季遭被他當成家人的暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)無預警交易，深感遭受背叛；來到馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)麾下的他，在本季首度對決前東家時，以精彩的場上表現一吐怨氣。

▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

迪羅臣單場飆出了21分、11助攻和14籃板的大三元數據，率馬刺以125比107屠殺了暴龍。而上季因大腿股四頭肌傷勢與黑衫軍球團鬧不合，整季僅為馬刺打了9戰的雷納德，則在離隊後首度返回聖城時，遭受各種噓聲對待，甚至站上罰球線時，出現了「叛徒」的怒罵聲，場邊還出現不少攻擊他的標語，像是譏諷他「不是一位領袖」，甚至責罵他「恩將仇報」。

雖然馬刺準備了影片感謝雷納德還有跟他一起被送走的射手格林(Danny Green)，但影片播完後，定格畫面有些微妙，只出現「小綠」燦笑的照片，上面大大寫著，「感謝格林！2013-14賽季NBA總冠軍、2016-17賽季年度防守第一隊」，最後才出現一串字體明顯小很多的字幕，「還有雷納德」。

遭受一連串不友善對待雷納德，面對前東家馬刺也繳出了21分、5助攻不錯的數據，但他沒能阻止暴龍在黑衫軍主場慘吞10連敗，讓他的「回家之旅」有些狼狽。但賽後還是出現了一個溫馨畫面，「可愛」投入了恩師波波維奇的懷抱，還將手搭在對方肩上，兩人交談了幾句，歷經了轉隊風波，師徒的情誼不變。

▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲迪羅臣與雷納德本季互換東家。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍雷納德可愛馬刺迪羅臣
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

推薦閱讀

NBA上半季最熱話題（五）　巴特勒槓上主帥費城3巨頭不合？

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

生涯最終明星賽要詹皇選他　韋德：他最好第一個選我

華頓指責湖人資深球員太自私　畢斯利、麥基不滿回擊

熱門新聞

無緣隨同鄉偶像李振昌拚職棒　陳智瑋人生轉彎當警察

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

華頓指責湖人資深球員太自私　畢斯利、麥基不滿回擊

與杜蘭特發生嚴重爭吵　格林坦承在勇士說話變得沒份量

浴血重生！別再叫我「賣鞋哥」　北大荒玫瑰綻放

2017年選秀最大驚奇　洛城得分機器庫茲馬

讀者回應

﻿

最新新聞

1愛國者封王 波士頓連2大賽勝洛城

2林書豪祈禱用無私的方式打球

3NBA上半季最熱話題：迪羅臣遭背叛

4NBA上半季最熱話題：費城3星不合？

5超級盃短身愛德曼獲選MVP

熱門新聞

1無緣職棒　陳智瑋人生轉彎當警察

2周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？

3華頓指責湖人資深球員太自私

4格林：與KD爭吵在勇士地位受損

5別再叫我賣鞋哥　飆風玫瑰浴血重生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366