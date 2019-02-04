NBA上半季最熱話題（六）　迪羅臣遭暴龍背叛血洗復仇

▲迪羅臣血洗前東家暴龍復仇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

曾被視為「馬刺未來領袖」的雷納德(Kawhi Leonard)，與奉獻了9年青春給多倫多的迪羅臣(DeMar DeRozan)互換東家，是NBA去年夏天最令人震驚的重磅交易之一，兩隊上個月4日在AT&T中心進行本季首度對決時，難以諒解暴龍高層的迪羅臣，猛飆生涯首次大三元率黑衫軍以18分差洗血前東家。

▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

9年前以首輪第9順位被暴龍相中的迪羅臣，在多倫多逐漸成長為頭號球星，當他2016年有機會投入自由市場時，他不僅沒選擇投入家鄉隊伍湖人的懷抱，還「自降」身價，30分鐘內完成續約；他曾在接受美國《ESPN》訪問時表示，若要他列出在暴龍效力期間最印象深刻的事，他可以說出100萬件事。

「從球迷、全明星賽再到打入季後賽，到第一次看侏羅紀公園，這些我永遠都不會忘記，毫無疑問的，沒有任何地方能取代多倫多在我心中的位置。」但迪羅臣卻在休賽季遭被他當成家人的暴龍總裁尤基利(Masai Ujiri)無預警交易，深感遭受背叛；來到馬刺主帥波波維奇(Gregg Popovich)麾下的他，在本季首度對決前東家時，以精彩的場上表現一吐怨氣。

▲暴龍雷納德。（圖／CFP）

迪羅臣單場飆出了21分、11助攻和14籃板的大三元數據，率馬刺以125比107屠殺了暴龍。而上季因大腿股四頭肌傷勢與黑衫軍球團鬧不合，整季僅為馬刺打了9戰的雷納德，則在離隊後首度返回聖城時，遭受各種噓聲對待，甚至站上罰球線時，出現了「叛徒」的怒罵聲，場邊還出現不少攻擊他的標語，像是譏諷他「不是一位領袖」，甚至責罵他「恩將仇報」。

雖然馬刺準備了影片感謝雷納德還有跟他一起被送走的射手格林(Danny Green)，但影片播完後，定格畫面有些微妙，只出現「小綠」燦笑的照片，上面大大寫著，「感謝格林！2013-14賽季NBA總冠軍、2016-17賽季年度防守第一隊」，最後才出現一串字體明顯小很多的字幕，「還有雷納德」。

遭受一連串不友善對待雷納德，面對前東家馬刺也繳出了21分、5助攻不錯的數據，但他沒能阻止暴龍在黑衫軍主場慘吞10連敗，讓他的「回家之旅」有些狼狽。但賽後還是出現了一個溫馨畫面，「可愛」投入了恩師波波維奇的懷抱，還將手搭在對方肩上，兩人交談了幾句，歷經了轉隊風波，師徒的情誼不變。

▲迪羅臣與雷納德本季互換東家。（圖／CFP）