NBA上半季最熱話題（五）　巴特勒槓上主帥費城3巨頭不合？

▲七六人教練布朗與巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

季前才在灰狼大鬧離隊的明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，卻在轉戰七六人不到2個月時又爆出不滿自己的進攻角色，出言挑釁費城主帥布朗(Brett Brown)，他與陣中另外兩巨頭恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)的關係也不斷成為話題。

美國《ESPN》上個月披露，巴特勒對七六人主帥布朗給他的進攻角色不滿，更當面質疑教頭的體系，有目擊者指出他的態度「逾越」了球員對教練該有的禮貌，使得七六人三巨頭之間的關係變得更加微妙。

費城當家長人恩比德(Joel Embiid)去年12月初曾公開抱怨，自從七六人得到巴特勒後，他的進攻效率不斷下滑，自己被用來幫隊友拉開空間，當成「延伸5號」使用，打得不像自己；他的這段話被解讀為，對巴特勒降臨費城後，自己的角色面臨改變而感到不滿。

在該則報導刊登後，「大帝」聯絡了《費城問詢報》，澄清自己絕對不是對這位4屆全明星搖擺人來到費城而沮喪，他不滿的是自己的表現。

▲巴特勒與西蒙斯。（圖／CFP）

除了轉隊後的巴特勒依舊話題不斷，恩比德與西蒙斯的關係也引起關注，七六人1月2日作客快艇，「隊內」出現摩擦，第3節還剩9分19秒左右，「大帝」在籃下搶籃板，隊友西蒙斯也趕來搶，手肘不慎揮擊到對方的臉，讓上季曾因左眼眼眶骨折被迫戴面具回歸的「大帝」生氣大罵，「他在幹嘛？拚命搶這他Ｘ的籃板？」

jojo was HEATED at ben pic.twitter.com/HBL3iBCxOL — Drew Corrigan (@Dcorrigan50) 2019年1月2日

當時七六人主帥布朗要大家不要過度解讀這個「意外」，但NBA退休中鋒海伍德(Brendan Haywood)卻指出，小小的動作卻可能是未來雙方關係破裂的原因，「西蒙斯試圖去搶籃板，他明明看到恩比德了，但他還是想去搶球，因為他想刷個人數據，他是很愛追求大三元的球員，恩比德對此很憤怒，覺得很挫折。」

知名球評西蒙斯(Bill Simmons)甚至建議費城拿西蒙斯和鵜鶘換「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，《ESPN》記者洛歐(Zach Lowe)也認同如此的看法，他表示考量到現在每當七六人輸球，大家就會把矛頭指向西蒙斯，很多媒體不斷報導恩比德跟西蒙斯「不來電」，應該儘快交易掉西蒙斯。

▲七六人恩比德。（圖／路透）