運動雲

> >

NBA上半季最熱話題（五）　巴特勒槓上主帥費城3巨頭不合？

ETtoday運動雲

▲▼七六人教練布朗（Brett Brown）（左）、巴特勒（Jimmy Butler）（右）（圖／CFP）

▲七六人教練布朗與巴特勒。（圖／CFP）

記者游郁香／綜合報導

季前才在灰狼大鬧離隊的明星搖擺人巴特勒(Jimmy Butler)，卻在轉戰七六人不到2個月時又爆出不滿自己的進攻角色，出言挑釁費城主帥布朗(Brett Brown)，他與陣中另外兩巨頭恩比德(Joel Embiid)、西蒙斯(Ben Simmons)的關係也不斷成為話題。

美國《ESPN》上個月披露，巴特勒對七六人主帥布朗給他的進攻角色不滿，更當面質疑教頭的體系，有目擊者指出他的態度「逾越」了球員對教練該有的禮貌，使得七六人三巨頭之間的關係變得更加微妙。

費城當家長人恩比德(Joel Embiid)去年12月初曾公開抱怨，自從七六人得到巴特勒後，他的進攻效率不斷下滑，自己被用來幫隊友拉開空間，當成「延伸5號」使用，打得不像自己；他的這段話被解讀為，對巴特勒降臨費城後，自己的角色面臨改變而感到不滿。

在該則報導刊登後，「大帝」聯絡了《費城問詢報》，澄清自己絕對不是對這位4屆全明星搖擺人來到費城而沮喪，他不滿的是自己的表現。

▲七六人，西蒙斯，巴特勒。（圖／CFP）

▲巴特勒與西蒙斯。（圖／CFP）

除了轉隊後的巴特勒依舊話題不斷，恩比德與西蒙斯的關係也引起關注，七六人1月2日作客快艇，「隊內」出現摩擦，第3節還剩9分19秒左右，「大帝」在籃下搶籃板，隊友西蒙斯也趕來搶，手肘不慎揮擊到對方的臉，讓上季曾因左眼眼眶骨折被迫戴面具回歸的「大帝」生氣大罵，「他在幹嘛？拚命搶這他Ｘ的籃板？」

當時七六人主帥布朗要大家不要過度解讀這個「意外」，但NBA退休中鋒海伍德(Brendan Haywood)卻指出，小小的動作卻可能是未來雙方關係破裂的原因，「西蒙斯試圖去搶籃板，他明明看到恩比德了，但他還是想去搶球，因為他想刷個人數據，他是很愛追求大三元的球員，恩比德對此很憤怒，覺得很挫折。」

知名球評西蒙斯(Bill Simmons)甚至建議費城拿西蒙斯和鵜鶘換「一眉哥」戴維斯(Anthony Davis)，《ESPN》記者洛歐(Zach Lowe)也認同如此的看法，他表示考量到現在每當七六人輸球，大家就會把矛頭指向西蒙斯，很多媒體不斷報導恩比德跟西蒙斯「不來電」，應該儘快交易掉西蒙斯。

▲七六人恩比德。（圖／路透）

▲七六人恩比德。（圖／路透）

關鍵字： NBA七六人巴特勒恩比德西蒙斯布朗
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

中空深V舞者挑逗男友求救 車模女友霸氣「酥胸護頭」

推薦閱讀

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

生涯最終明星賽要詹皇選他　韋德：他最好第一個選我

華頓指責湖人資深球員太自私　畢斯利、麥基不滿回擊

湖人迷狂喊「我們要湯普森」　柯爾：如果我坐那我也會喊

熱門新聞

無緣隨同鄉偶像李振昌拚職棒　陳智瑋人生轉彎當警察

周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？林書豪：永遠不會聽別人的歌

華頓指責湖人資深球員太自私　畢斯利、麥基不滿回擊

與杜蘭特發生嚴重爭吵　格林坦承在勇士說話變得沒份量

浴血重生！別再叫我「賣鞋哥」　北大荒玫瑰綻放

2017年選秀最大驚奇　洛城得分機器庫茲馬

讀者回應

﻿

最新新聞

1愛國者封王 波士頓連2大賽勝洛城

2林書豪祈禱用無私的方式打球

3NBA上半季最熱話題：迪羅臣遭背叛

4NBA上半季最熱話題：費城3星不合？

5超級盃短身愛德曼獲選MVP

熱門新聞

1無緣職棒　陳智瑋人生轉彎當警察

2周董攜昆凌看柯瑞傷豪哥的心？

3華頓指責湖人資深球員太自私

4格林：與KD爭吵在勇士地位受損

5別再叫我賣鞋哥　飆風玫瑰浴血重生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

再見了！歷經中職興盛與谷底 中信兄弟恰恰彭政閔哽咽道別

恰恰帶我回火星吧！徐展元透露12年前「火星恰」由來

彭政閔落淚說退了　打完今年球季就退休

小S高衩到比基尼線學豬叫　瞬間崩壞：我前面露身材幹嘛

林俊傑 阿Sa十年後再合唱《小酒窩》　網友聽哭：太感動了！

38歲男腿圍腫至88公分連起身都難 還有5女兒要養！嘆：可能會癱瘓..-

百萬得主淪劫匪！深夜急敲門 丟假鈔搶9本刮刮樂共32萬元

回家點根菸...家裡瞬間瓦斯氣爆　男子50%二度燒傷！物品全炸飛
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366