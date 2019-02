從傷病中奮起的NBA球星（一）　飆風玫瑰50分感動戰役

▲羅斯。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA史上最年輕的年度MVP羅斯(Derrick Rose)歷經膝傷摧殘,上季一度陷入無球可打的窘境,被拍到獨自在球場練投的落寞身影,但始終沒有放棄念頭的他,在去年11月對上爵士一役,打出刷新生涯新高50分的感動戰役。過去10年生涯,他共因傷缺陣了323場,陷入膝傷與復健的痛苦輪迴中,再次奮起的身影撼動人心。

Derrick Rose in tears as he leaves the court. He’s gone through so much in his career. Salute D! (via @Timberwolves) pic.twitter.com/mYqzWdjJk4