從傷病中奮起的NBA球星（一）　飆風玫瑰50分感動戰役

▲羅斯。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA史上最年輕的年度MVP羅斯(Derrick Rose)歷經膝傷摧殘，上季一度陷入無球可打的窘境，被拍到獨自在球場練投的落寞身影，但始終沒有放棄念頭的他，在去年11月對上爵士一役，打出刷新生涯新高50分的感動戰役。過去10年生涯，他共因傷缺陣了323場，陷入膝傷與復健的痛苦輪迴中，再次奮起的身影撼動人心。

Derrick Rose in tears as he leaves the court. He’s gone through so much in his career. Salute D! (via @Timberwolves) pic.twitter.com/mYqzWdjJk4 — Complex Sports (@ComplexSports) 2018年11月1日

30而立的羅斯2011年以23歲的年紀成為NBA史上最年輕的年度MVP，但自2012年季後賽遭逢左膝前十字韌帶撕裂後，他的生涯從閃耀變得黯淡。上季被騎士棄用，從灰狼重新出發的他，直言更年輕時他的目標是奪得年度MVP，如今退居替補的他，想追求的是年度最佳第六人。

「飆風玫瑰」去年11月1日出戰上季將他釋出的爵士，徹底將陳年的膝傷拋諸腦後，鏖戰了41分鐘，以31投19中、6成13的命中率，轟下生涯新高的50分，外帶6助攻、4籃板、2抄截和1火鍋，三分球7投4中，「再現」了2011年的MVP身手。

看到飽受膝傷摧殘的羅斯飆出生涯新高，湖人一哥詹姆斯(LeBron James)感動致敬，他將羅斯服傷病奮起的歷程，形容為堅持不懈的定義，「當一個超級英雄被擊倒了，他依舊是超級英雄。羅斯展示了他依舊是一位超級英雄。」

當年看著羅斯捧起年度MVP獎座的主帥席波杜(Tom Thibodeau)，始終相信愛徒能再站起來，「我看了很多他在紐約的比賽影片，我覺得大家都忘了一件事，當羅斯得到MVP時，他才22歲。他還很年輕，這是最重要的事，我總認為當他恢復健康，他一定還能帶來很多貢獻。」

席波杜更說，羅斯是他見過內心最堅強的人之一，「這是5年以來，他第一次不用在夏天進行康復，我知道他是什麼樣的人，擁有什麼樣的特質，他終於綻放了自己的光芒。」師徒兩人曾共享2010-11賽季，率公牛拿下62勝20敗，打入東區決賽的美好回憶。

遺憾的是，去年向羅斯伸出援手的席波杜，在1月遭灰狼閃電開除，師徒兩人無緣繼續合作。

▲羅斯。（圖／達志影像／美聯社）