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台鋼雄鷹3人自爆收到經典賽邀約　吳念庭：年後到中華隊報到

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹吳念庭預計農曆年後到中華隊報到。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者游郁香／綜合報導

世界棒球經典賽資格賽即將在2月開打，中華隊總教練曾豪駒上周受訪時表示，35人名單將在農曆年後展開集訓。目前名單還未正式公布，不過台鋼雄鷹昨(12)日舉行球星見面會時，陣中的外野手王柏融、內野手吳念庭和游擊手曾子祐都透露收到經典賽資格賽的邀約。

中華隊總教練曾豪駒日前出席活動時透露，中華隊預計在經典賽資格賽開打前進行6至7場熱身賽，而究竟誰能搭上「龍貓公車」？將在開訓日揭曉。儘管35人名單還未正式公布，不過昨日台鋼雄鷹舉辦球星見面會時，王柏融、吳念庭和曾子祐等3人自爆收到經典賽資格賽的邀請通知。

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▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹王柏融。（圖／台鋼雄鷹提供）

去年返台發展的王柏融表示，接到經典賽資格賽的「詢問」，有機會肯定想打，「中華隊是每一個人的夢想，如果有機會參賽，當然會非常踴躍，有意願參賽。」

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

▲台鋼雄鷹吳念庭。（圖／記者林敬旻攝）

上季意外被球打到臉而動刀的吳念庭透露，預計農曆年後到中華隊報到。上季年度新人王曾子祐則對接到經典賽資格賽集訓通知很驚喜，不過他強調，「正選名單還沒有出來，希望能把表現拿出來。」

目前35人名單仍會有些微變動，曾豪駒日前受訪時表示，「大部分是固定的，少部分球員還在協調。希望能組成更團結的團隊。旅外球員較不確定，因為年底國外放假，所以正在一一徵詢意見。」

▲▼中華職棒年度頒獎典禮年度新人王台鋼雄鷹曾子祐 。（圖／中華職棒提供）

▲台鋼雄鷹曾子祐奪下上季年度新人王 。（圖／中華職棒提供）

關鍵字： 棒球經典賽資格賽WBC資格賽台鋼雄鷹王柏融吳念庭曾子祐

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